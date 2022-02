Obras viales preocupan a hoteleros del sur de Quintana Roo para Semana Santa

CHETUMAL, MX.- El sector turístico de Mahahual teme que las obras de rehabilitación del tramo carretero Cafetal-Mahahual no sean concluidas antes del periodo vacacional de Semana Santa, lo cual pudiera afectar en el arribo de visitantes, dijo el Representante de los empresarios hoteleros en este polo turístico, Gerardo Pérez Zafra.

Dijo que de acuerdo con recorridos que han realizado, considera que las obras apenas llevan un avance del 10 por ciento, pues apenas fueron retomadas hace un par de semanas, luego de haber sido suspendidas durante el periodo vacacional de las fiestas decembrinas, para evitar que los materiales en el pavimento, e incluso la maquinaria pueda causar un accidente vehicular.

“Ya empezaron a trabajar en ello, pero aun así van lento, yo creo es importante conocer cuál es el avance físico y el avance financiero”, apuntó el ejecutivo.

Apenas esta semana, la Secretaría de Obras Públicas dio a conocer que la obra de mejoramiento del referido tramo carretero presenta un avance del 40 por ciento. Esta carretera, de acuerdo con lo programado debe concluirse a más tardar el 31 de marzo del presente año.

Si bien se espera que la obra sea concluida en marzo, empresarios y habitantes de la Gran Costa Maya amenazaron con no firmar los documentos de la obra si no se les da información de manera continua, no sólo del avance de la misma, sino también sobre la aplicación de los recursos destinados. (Infoqroo)