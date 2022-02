Calderón es otra vez presidente… Ahora de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la FIA

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, difundió en sus redes sociales que fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), publicó infobae.com.

A través de un corto mensaje que redactó en inglés en su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario agradeció a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación, así como a Consejo Mundial del Deporte por la confianza que le brindaron para iniciar un nuevo capítulo en su vida laboral.

Finalmente, el michoacano se comprometió a dar lo mejor de sí en la organización internacional, a la par de promover un verdadero compromiso con el medio ambiente.

“Expreso mi más profundo agradecimiento al presidente de @FIA, Mohammed @Ben_Sulayem, y al Consejo Mundial del Deporte por su confianza al designarme como presidente de su Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Daré lo mejor de mí para promover el compromiso medioambiental de @FIA”, escribió Calderón este lunes 7 de febrero.

I express my deepest gratitude to the President of @FIA, Mohammed @Ben_Sulayem, and to the World Sport Council for their confidence in appointing me as Chairman of its Environment and Sustainability Commission. I will do my best promoting the environmental commitment of @FIA. pic.twitter.com/8oenitkiOn

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 7, 2022