El ex presidente de Coparmex, Sergio León, logra custodia de sus 2 hijos y celebra que se pondere derechos de los niños en controversias, tras ser acusado por violencia familiar

Por Saraí Reyes

CANCÚN., MX.- El expresidente de la Coparmex Quintana Roo, Sergio León Cervantes, quien fue acusado de violencia familiar por su aún esposa, celebró que su hoy existan leyes que obligan a observar una perspectiva de infancia en momento de juzgar diversas controversia relacionados entre otros, como el caso de su divorcio que enfrentan y que le permitieron obtener la custodia de sus 2 hijos.

“Hoy en día se cuentan con diversas herramientas jurisdiccionales como son las diversas leyes de nuestro país, empezando por la constitución política, protocolos para juzgar un perspectiva de género e infancia y la convención de derechos humanos y la convención Internacional de la protección de los derechos de los niños”, señaló.

Acompañado de su abogado en la conferencia de prensa, José Antonio Chamu, dijo que es necesario y obligatorio de todo órgano jurisdiccional resolver siempre en beneficio de la infancia ponderando el interés superior de la persona menor, la igualdad de género no se traduce en beneficiar en todo momento sino es muy importante que se cuente con la capacidad suficiente para poder ser tutores de los menores y esto no limita la capacidad del ser humano para criar a los hijas e hijos.

“Celebro que los jueces familiares adoptando las nuevas metodologías y argumentación jurídica lleven a cabo un estudio de ponderación cumpliendo con los estándares internacionales de los derechos humanos y de la infancia, sentando un precedente en el estado de Quintana Roo”, abundó.

Insistió en que decidió separarse del cargo para evitar ser señalado de tráfico de influencias, y dijo que su problema familiar se resolverá en los ámbitos correspondientes en tiempo y forma y en estricto apego a la ley, luego de que su esposa lo acusó de hacer uso de sus influencias para resolver el caso de divorcio a su favor, al tiempo en que reiteró total respeto a las mujeres y en especial a su esposa, a quien reiteró su amor, admiración, apoyo y agradecimiento por 11 años de matrimonio.

“No solo no pedí una licencia de mi cargo, pedí una separación de mi cargo porque para mí lo primero que está en mi mente son mis hijos, su reputación, su futuro, el legado que yo dejo como ser humano, como empresario y como un líder, lo importante que ellos deben saber es que tiene un padre que no viene a hablar mal de nadie, tienen a un padre que utiliza las instancias legales en los tiempos, con las pruebas y el día de hoy me permiten tener esa custodia”, afirmó. (Noticaribe)