NAUFRAGA LA SUPUESTA OPERACIÓN CICATRIZ EN MORENA: Confirma el senador José Luis Pech rompimiento con Mara Lezama y dice que no la apoyará como candidata a la gubernatura  de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El senador José Luis Pech Várguez confirmó que no apoyará a la candidata del Partido Verde y Morena (a la gubernatura del Estado, Mara Lezama) porque “sin humildad no es posible alcanzar la unidad; porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás y entendernos o escucharnos”.

A través de redes sociales, Pech Várguez afirmó que: “no acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún, frase que acompañó con el hashtag Morena sin unidad.

En el video dijo que el haber constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado es lo que lo llevó a decidir hacer pública su decisión de no apoyar a la candidata del verde y Morena.

Dijo que seguirá buscando que los quintanarroenses “tengamos una buena opción para gobernar nos merecemos Un gobierno decente”. (Noticaribe)