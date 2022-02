Realizan protesta de ‘brazos cruzados’ en obras de Sedatu en Calderitas

CHETUMAL, MX.- Nuevamente un grupo de trabajadores de la construcción se manifestó en las obras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizadas en Calderitas, cansados de los retrasos en los pagos por parte de la empresa contratista, además de sufrir diversas represalias para obligarlos a renunciar.

Ya van múltiples ocasiones en que estos trabajadores han protagonizado manifestaciones o han denunciado malas prácticas por parte de los contratistas de la obra. De hecho, los presentes señalaron que después que iniciaron los retrasos en los pagos, en noviembre, la mayoría de los 60 que eran renunciaron, por lo que quedaron solo 12 obreros locales.

La empresa, revelaron, ha suplido esta ausencia con gente foránea, a las que presentan como si fueran locales para cumplir con las reglas de la Sedatu.

Actualmente les deben una semana de sueldo, por lo que decidieron presentarse, pero sin trabajar, pues aseguran que necesitan llevarles de comer a sus familias.

Son sueldos entre mil 800 pesos y 2 mil 400 por persona, mencionaron, dependiendo de su categoría.

Uno de los trabajadores, quien pidió no ser identificado, afirmó que la empresa ya toma represalias en contra de los 12 locales que quedan, por las manifestaciones que han realizado.

“Nos regresan por llegar cinco minutos tarde, y no solo pierdes ese día, sino que también te castigan con uno más. A los foráneos les ‘ponen’ camioneta y pueden llegar hasta media hora tarde”, se quejó esta persona. “Nosotros les reclamamos y nos dicen que no es de nuestra incumbencia”.

El último día feriado lo trabajaron, pero después no lo pagaron. Ellos se inconformaron y les dijeron que lo hubieran dicho en su momento, pero que ya era muy tarde para hacer algo, cuando ellos eran quienes retrasaron ese pago.

Uno de los trabajadores comentó que ante esta situación ya acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde se negaron a ayudarlos. En primer lugar, dijeron que la obra era federal, después señalaron que en tanto el retraso en la paga sea inferior a 30 días, no pueden actuar, finalmente indicaron que no harían nada en tanto no se diera un despido.

Cuestionados sobre si se han acercado a algún sindicato, señalaron que solo en el inicio un sindicato vino con ellos y se puso a animar a la gente, pero después de una conversación con la empresa, desaparecieron.

“Parece que fue una jugada de ellos”, lamentó un trabajador. (Agencia SIM)