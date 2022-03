Gertz Manero se dice víctima de una ‘extorsión mediática’ por parte de ‘grupos espurios’ bajo investigación de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Alejandro Gertz Manero, quien ha recibido el apoyo de AMLO, afirmó que no va a renunciar a la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró ser víctima de una extorsión mediática, publicó sdpnoticias.com.

Así mismo, se dijo dispuesto a comparecer ante el Senado, luego de que se filtraron unos audios donde firma que Alejandra Guadalupe Cuevas Morán debe seguir presa al señalarla de homicidio por falta de cuidados a su hermano Federico Gertz Manero.

“Esa es una obligación que está en la ley. Yo siempre he estado en la mejor disposición de informar”.

Sin embargo, Gertz Manero afirmó que hasta el momento no se le ha convocado.

“Por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí (y) ojalá podamos tratar varios asuntos que son importantes y desahogar todos los pendientes de información y de rendición de cuentas que no se han podido dar porque no me han convocado”

De acuerdo con el funcionario, no solo no pasa por su cabeza renunciar, sino que enfrenta una realidad con consecuencias desagradables como una extorsión mediática criminal por parte de “grupos espurios” a quienes se les está investigando.

“Para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando a los que estamos llevando a proceso”

De acuerdo con el fiscal, hay grupos de individuos que a través de despachos se dedican a establecer linchamientos para minimizar lo que van a tener que enfrentar ante un juez.

Incluso, dijo que son varios casos, entre ellos de los abogados de Juan Collado, y quienes pretenden derrumbarlo emocionalmente y descalificarlo “de tal manera que no tenga yo autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar”.

El funcionario además habló del caso Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, cuya familia exigió a la SCJN un amparo para que queden en libertad definitiva.

Alejandro Gertz Manero subrayó que seguirá con el litigio para obtener justicia por la muerte de su hermano Federico, y que se castigue a quienes resulten responsables.

“Lo voy a litigar, lo estoy litigando y voy a hacer lo que sea necesario porque es la vida del único pariente que me quedaba, una persona con la que yo tenía una relación profunda de cariño”.

De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, la muerte de su hermano, hace 7 años, fue responsabilidad de Laura Morán, entonces pareja de Federico, y su hija Alejandra Cuevas.

Por lo anterior, aseveró categórico que continuará en la búsqueda de que ambas sean imputadas por asesinato. (Fuente: sdpnoticias.com)