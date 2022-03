Taxis pueden circular sin placas en Cozumel con la complacencia del Imoveqroo

COZUMEL, MX.- Existen 60 vehículos que están rotulados y son utilizados como taxis a través de un permiso municipal, mismo que es dado como válido por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), incluso a pesar de que éstos ya vencieron.

Carlos Angulo López, delegado del Imoveqroo en Cozumel confirmó lo anterior, al señalar que son 60 operadores que están en espera de su concesión y placas, las que están en trámite. Como ya están virtualmente aprobados, decidieron permitirles trabajar, en lo que concluye su trámite.

Lo anterior, a pesar que esta modalidad de transporte es facultad estatal, no municipal, por lo que jurídicamente no debiera ser válido este permiso.

Por ser en realidad un acuerdo, el hecho de que estos permisos ya hayan expirado no tiene consecuencia alguna. Caber recordar que estos 60 permisos fueron expedidos por la anterior administración, de Pedro Joaquín Delbouis, sin que la actual, de Juanita Alonso Marrufo, los haya renovado.

“En lo que respecta al Imoveqroo, está el compromiso y si ellos se conducen de acuerdo a lo que marca el reglamento, no hay ningún problema”, comentó el funcionario estatal.

El delegado fue cuestionado de si no es una incongruencia dar por válidos estos permisos municipales, pero no aceptar que un ayuntamiento expida otras autorizaciones a mototaxis. Su respuesta fue negativa, pues aseguró que los mototaxis no cumplen con los estándares de calidad que pide la ley.

“No es lo mismo porque no tiene seguro, placas, tarjeta de circulación, extintores, botiquín… no tienen absolutamente nada de lo que sí tienen estos vehículos”, aseveró.

Ninguna aseguradora aceptará expedir una póliza para estos mototaxis, añadió, porque son muy inestables y se vuelcan con solo dar una vuelta muy brusca o pasar un tope mal. Incluso uno se volcó en Playa del Carmen por un fuerte viento.

“Como autoridad, debemos proteger al usuario, al operador y al peatón”, comentó. “Quien se sube a un mototaxi lo hace bajo su propio riesgo”. (Agencia SIM)