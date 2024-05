Denuncian en redes a automovilista que atropelló a un perro en Cancún

CANCÚN, MX.- El conductor de una camioneta atropelló esta mañana a un perro, al transitar a exceso de velocidad a la altura de una escuela pública que se encuentra en Cancún. La vecina del dueño de este animal denunció después al seguro y a este hombre por no querer hacerse responsable de este hecho.

A través de varios videos, esta mujer y algunos vecinos captaron al conductor que llamó al seguro, luego de ser increpado por testigos.

Mediante un grupo de Facebook, la denunciante señaló que el seguro le exigió al propietario del animal la reparación del auto por una cantidad de 6 mil pesos.

Además, denunció a las hijas del conductor por comportarse de manera déspota y agredir a los presentes.

“Llegó el seguro y no se hicieron responsables, al contrario, pedían una reparación del daño al carro de aprox $6,000 MXN. Las hijas del señor llegaron diciendo que agradezcan que no hicieron pagar los daños del carro”, añadió.

La denunciante afirmó que el conductor no mostró tampoco interés por atender al perro, quien perdió la vida casi de forma instantánea, al quedar entre las ruedas del auto.

“En ningún momento te acercaste al perro para ver si podías hacer algo por él. Insisto, lo subo, porque yo tengo mascotas y me da coraje que este tipo de gente no tome la preocupación aun habiendo un tope en una calle que no es para exceso de velocidad”, dijo.

De acuerdo a ella, el automovilista fue cuestionado por la velocidad a la que circulaba, pues pudo haber atropellado a un niño, y su respuesta fue que por un niño sí habría frenado. (Agencia SIM)