Cifras oficiales bajan el índice delictivo, pero restauranteros y bares reportan llamadas de extorsión y presencia de grupos delictivos para obligarlos a vender sustancias prohibidas en los locales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Las extorsiones telefónicas y la presencia física de quienes dicen pertenecer a grupos delictivos para obligar a propietarios a vender droga en restaurantes y bares se ha recrudecido en la capital del Estado a pesar de las cifras oficiales que reportan una disminución en la incidencia delictiva, denunció el presidente de la Unión de Restaurantes, Bares y Similares, Joaquín Noh Mayo.

Afirmó que esta situación genera el temor entre propietarios de establecimientos que operan, principalmente, en horario nocturno por lo que han comenzado a reforzar sus sistemas de vigilancia y, a manera de blindaje, cambiar de horario de funcionamiento y contratando personal de seguridad privada entre otras acciones.

Afortunadamente no ha habido represalias pero no queremos esperar a que las haya, lo que queremos es que este tipo de situaciones no ocurran por lo que hemos recurrido al apoyo de la Fiscalía General del Estado y desde ahí han tomado las acciones pertinentes, manifestó.

Noh Mayo señaló que tienen conocimiento de que al menos cinco negocios han sido amenazados de manera directa “aunque esto se denunció y atendió de manera inmediata, logrando evitar que alguno de los empresarios saliera afectado” .

Señaló que, en todos los casos, los extorsionadores pretendían que les den permiso para vender drogas en los negocios.

Asimismo, el presidente de la Unión de Restaurantes, Bares y Similares en Othón P. Blanco, dijo que las extorsiones telefónicas son el mayor problema que enfrentan como gremio, aunado a la presencia física en los establecimientos e intentan extorsionar a los dueños o al personal.

Dijo que el apoyo de las autoridades evitó, hasta el momento, que algún negocio se convierta en víctima de los extorsionadores o de la delincuencia organizada.

Hemos hecho lo pertinente, no quiero abundar mucho del tema, pero afortunadamente hemos tenido respuesta por parte de la Fiscalía y han hecho el trabajo de evitar que esto pueda asentarse y proliferar en Chetumal, manifestó. (Noticaribe)