Trabajadores del Ayuntamiento de José María Morelos inician plantón por despido de su dirigente sindical

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Un grupo de trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de José María Morelos marchó por el centro de la ciudad, antes de instalarse frente al Palacio Municipal, donde aseguran que se quedarán en plantón, en protesta por el despido de su dirigente, Enrique Medina Sosa.

Medina Sosa fue despedido el pasado 1 de marzo, aunque el secretario general del Ayuntamiento, Oswaldo Peralta Torres, sólo indicó que habían concluido la relación laboral entre él y el municipio, sin brindar detalles, salvo que “su ciclo había terminado”.

Los trabajadores y sus familias llegaron con cartulinas con mensajes como “Esta familia sindical está más unida que nunca” y “no más acoso labora”, protestando afuera del palacio, hasta que apareció el presidente municipal, Erick Borges Yam.

El edil les pidió a los inconformes a que formen una comisión para revisar temas laborales, aunque aclaró que Medina Sosa ya no labora en el municipio, por lo que no tenían ninguna relación con él.

Esto generó un tenso diálogo entre ambos, en donde el edil dos veces aseguró que había sido amenazado, lo que el dirigente sindical negó.

“Venimos a pedirle que deje de violentar los derechos laborales. Venimos en son de paz esta vez”, comentó a decir el secretario general.

“¿Me está amenazando?”, respondió Borges Yam. “Eso se escuchó como amenaza”.

La multitud contestó que no era así, y el dirigente lo acusó de querer hacer que “la prensa diga lo que usted quiere”.

El dirigente recordó que el edil ajustó de forma unilateral las prestaciones, con el argumento que el sindicato carecía de una toma de nota, pero ellos ya se la entregaron, “pero vemos que sigue el acoso”.

El dirigente afirmó que vienen a trabajar de la mano y que incluso se disculpaba si se sentía agraviado, pues recuerda que cuando Borges Yam era regidor apoyaba a los trabajadores.

“Denos la oportunidad de trabajar con usted. También somos pueblo”, comentó.

También acusó al tesorero de ser un “mentiroso”, pues la ley laboral no indica el “cierre de ciclos” como justificantes para despido.

“¿Dónde está la ética de un supuesto amigo del pueblo?, ¿Dónde está el no mentir, no robar, no traicionar?”, cuestionó.

Borges Yam dijo que hablaría por última vez y señaló que no hay ningún despido, salvo por el de Medina Sosa, quien será liquidado conforme a la ley, por lo que no se le violenta ningún derecho laboral.

Insistió en que se formara una comisión para ver temas laborales, y afirmó que veía que estaban “los 27”, en referencia a las plazas que habían sido sindicalizadas y que él revocó, tema que el pueblo juzgaría.

El edil se retiró entre abucheos y reclamos de que no aceptarían ese despido.

Cabe destacar que apenas ayer arribó al palacio otro contingente de sindicalizados, éstos contrarios a su dirigente, a agradecer a Borges Yam por acordar pagar sus primas vacacionales, en donde el edil envió el mensaje a los trabajadores de que todos eran bienvenidos a solicitar este beneficio. (Agencia SIM)