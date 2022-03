QUE SÓLO SIMULAN TENER INTERÉS: Estudiantes de la Anáhuac Mayab en Mérida protestan nuevamente y exigen que la universidad se tome en serio a las víctimas de violencia

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Una vez más, las estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab se manifestaron en las instalaciones de la institución para exigir que las denuncias que realizan por la violencia que viven las estudiantes se tomen en serio por parte de las autoridades escolares.

Con pancartas en mano y gritando diversas consignas, las estudiantes recorrieron los pasillos de la escuela y denunciaron que la institución sólo realiza simulación para atender a las estudiantes que han sido violentadas de diversas formas.

“¡La Anáhuac no me cuida, me cuidan mis amigas!”, gritaron las estudiantes y mencionaron que las autoridades sólo simulan tener interés en atender a las diversas víctimas, pero hasta el día de hoy no se han visto acciones claras.

De igual forma, denunciaron que el pasado 9 de marzo, durante el paro nacional ‘Un día sin nosotras’, en sí los estudiantes y maestros no se dedicaron a reflexionar sobre las violencias que han ejercido de manera consciente o no, sino por lo contrario, supieron que se dispusieron a ver partidos de futbol o incluso, docentes sólo decidieron cancelar las clases.

Asimismo, otros más estuvieron en el cuarto de juegos, lo que indica que los hombres que conviven con ellas diariamente no reflexionaron sino sólo se tomaron un día libre.

No es la primera vez que se presentan manifestaciones en la universidad particular, sino recientemente las mujeres comenzaron a alzar la voz luego de descubrir que había un grupo de Telegram mediante el cual compartían contenido íntimo sin el consentimiento de las personas que aparecían en fotografías y videos.

Mientras tanto, a pesar de que hay denuncias formales por el caso de violencia digital ante la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta ahora no hay personas detenidas. (Noticaribe)