Denunciará trabajadora a directivos del ISSSTE por hostilidades, tras exhibir mal estado de clínica 

CHETUMAL, MX.- Por amenazas, hostigamiento laboral y privación de la libertad, serán denunciados ante el órgano control del ISSSTE el director de esta clínica en Chetumal, Emanuel Gutiérrez, y la doctora María Ángel Perea.

Así lo aseguró la trabajadora Cinthia Susana Sánchez, quien acusó a ambos directivos de haberla encerrado con seguro en una oficina, luego que circularan publicaciones suyas en redes sociales, en donde denunciaba el mal estado en que se encuentran las instalaciones de este instituto.

La trabajadora del ISSSTE detalló que fue privada de su libertad durante hora y media por ambos directivos, quienes a gritos y golpes en el escritorio le recriminaron por sus publicaciones.

“Entre los dos me empezaron a gritar, me levantaron la voz y me amenazaron con tenerme vinculada, con revisar que cumpla con mis horarios y agregarme horas para trabajo social”, apuntó.

En ese sentido, agregó que planea hacer un escrito dirigido al órgano central del ISSSTE y al Instituto Quintanarroense de la Mujer, para que tomen cartas en el asunto.

Cabe mencionar que dicho caso ocurre luego que el pasado 10 de marzo, trabajadores de esta clínica se manifestaron pacíficamente para reclamar las malas condiciones con las que tienen que trabajar. (Agencia SIM)