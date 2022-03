“ES MOMENTO DE DARLE VOZ AL PUEBLO”: Estefanía Mercado se registra para contender por la diputación del Distrito X por la alianza PVEM-Morena-PT-FxM

CHETUMAL, MX.— Es momento de pelear juntos y por los demás, pelear con propuestas, con la razón y el corazón para darle voz al pueblo, sostuvo Estefanía Mercado, quien hoy solicitó su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para contender por la diputación del Distrito X, abanderada por el Partido Partido Verde, Morena, del Trabajo y Fuerza por México.

“Ya basta de los mismos, quienes solo pretenden seguir y sólo en tiempos electorales fingen que trabajan; el pueblo ya no se deja engañar, hay que escucharlo, ponerse en los zapatos de los demás, darle voz al que que nadie escucha, no porque no hable, sino porque a muchos incomoda su reclamo”, afirmó Estefanía Mercado, quien tiene como suplente a Laura Corrales Navarrete, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales.

Dijo que disminuir las brechas de la desigualdad es y será su labor. “Es soberbio creer que se es el centro del universo, el pueblo se expresa, el pueblo habla y a ellos nos debemos”, puntualizó luego de solicitar su registro ante la autoridad electoral.

“Es momento de la gente y de hacer historia con trabajo. Vamos a seguir de forma estoica, soportando los embates de quienes carecen de propuesta y tratan de levantar cortinas de humo. El pueblo ya despertó y nos empuja a avanzar con pasos firmes. Sigamos caminando porque la historia solo se escribirá con la voluntad de la gente”, afirmó.

En este marco, anunció que Deyanira Martínez Estrada se suma al proyecto con toda su fuerza para con el Partido Verde, construir un mejor Solidaridad.

Por su parte Fernando Muñoz, presidente del Partido Verde en Solidaridad, dijo que Estefanía Mercado Asencio es una empresaria reconocida por la sociedad de Playa del Carmen, una figura joven con una carrera limpia en la iniciativa privada, que garantiza transparencia, pero, sobre todo, trabajo a favor de la sociedad para que, desde el Congreso del Estado, continúe la construcción de un Quintana Roo más justo para todos.

Cabe mencionar que, Estefanía Mercado es una abogada y empresaria radicada en Playa del Carmen, donde ha trabajado y se ha desarrollado como profesional, con una trayectoria y liderazgo reconocidos, que goza del respeto y la confianza del sector empresarial y de la población por su acciones a favor de y en beneficio de los habitantes de Playa del Carmen.