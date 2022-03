SORPRESA EN EL FUTBOL AMERICANO: Tom Brady cancela su retiro y anuncia que jugará una temporada más con los Bucaneros de Tampa

De manera sorpresiva, el mariscal de campo Tom Brady dio marcha atrás a su retiro de los emparrillados y anunció que estará de vuelta para jugar su temporada números 23, con los colores de los Tampa Bay Buccaneers.

“Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora. Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa”, escribió Brady.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022