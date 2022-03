El Gobernador no tuvo nada que ver; concluyó mi ciclo en el PRD: Julián Ricalde Magaña

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al afirmar que su relación con el gobernador Carlos Joaquín González es muy buena, Julián Ricalde Magaña, propuesto por el partido Fuerza por México como candidato a la diputación local por el Distrito 01, dijo que su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es como resultado de que se acabó su ciclo dentro de dicho partido.

“La coyuntura me obligaba a tomar una determinación si quería seguir activo en la política por lo que agradezco la invitación de Fuerza por México para contribuir a la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’ y apoyar a Mara Lezama”, afirmó.

Aclaró que, tras su salida, muchos de sus más cercanos colaboradores se han ido acercando de manera paulatina al nuevo proyecto: “yo no me llevo a nadie, cada quien tomará sus propias decisiones en función de cómo surjan las cosas”.

Cuestionado sobre la inconformidad expuesta por perredistas en el municipio de Othón P. Blanco por la intromisión del gobernador Carlos Joaquín González en la designación de Gerardo Mora Vallejo, ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la primera posición de la lista plurinominal del PRD sin tomarlo en cuenta, Ricalde Magaña dijo que el Ejecutivo no metió las manos en el proceso: “esto no tiene nada que ver con el ejecutivo ya que ni siquiera sus propuestas fueron escuchadas”.

“El Gobernador no tiene nada que ver”, afirmó al señalar que su relación con el ejecutivo es muy buena. (Noticaribe)