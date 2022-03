¿SE DESMORONA EL SOL AZTECA?: Consejera nacional del PRD denuncia la corrupción de los más altos niveles del PRD que se apoderaron del partido en Quintana Roo para entregar a los priísta las candidaturas del actual proceso electoral

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “Nunca podremos lograr y en mi caso como mujer, el no vivir violencia política, cuando existe corrupción, desde los más altos niveles en la cúpula partidista del PRD con dádivas que van desde salarios hasta incentivos que la propia familia Mora le destina desde el Congreso del Estado a hijos o familiares del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano”, denunció la consejera nacional del PRD, Haydé Saldaña, en torno a su inconformidad porque la corriente Nueva Izquierda entregó a los priistas el partido en Quintana Roo.

A través de un comunicado, Haydé Saldaña dijo que no se va del partido, pero no comparte la forma en la que el secretario general, Rafael Esquivel Lemus y Gerardo Mora, estén destruyendo al PRD en Quintana Roo, que se inició con la llegada de Laura Fernández como la candidata a gobernadora y que ayer se diera a conocer la imposición de la mayoría de los candidatos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Razón por la cual fijó su postura:

PRIMERO. – Resaltar que el Secretario General, Rafael Esquivel Lemus, quien representa al grupo de Nueva Izquierda, mejor conocida como los ‘Chuchos’, miente al decir que contaban con una indicativa de 35 consejeros de un total de 53, refiere que la expresión a la que yo represento, ‘Acción Democrática Nacional (ADN), cuenta con la mayoría en el consejo estatal y tan es así que mi compañero Leobardo Rojas esté en la presidencia del PRD, donde claramente tratan de justificar burdamente la imposición de los espacios que deberían ser para liderazgos emanados del PRD o para externos que no fueran de partidos que contraponen los principios rectores de nuestros documentos básicos.

SEGUNDO. – Que en la lista de plurinominales se me haya vetado de mi participación legítima por el hecho de ser cercana al Lic. Julián Ricalde Magaña (quien se fuera por similares motivos, aun siendo de los más altos en la encuesta por el Distrito 1 de Isla Mujeres e, incluso, en varios de los distritos de Cancún) nombrando a Marcela Rojas, a la cual respeto.

TERCERO. – Nunca podremos lograr y en mi caso como mujer, el no vivir violencia política, cuando existe corrupción, desde los más altos niveles en la cúpula partidista del PRD con dádivas que van desde salarios hasta incentivos que la propia familia Mora le destina desde el Congreso del Estado a hijos o familiares del Presidente Nacional de PRD, de Jesús Zambrano, como comprenderán mis molestias son varias como la invisibilidad, la violencia, la corrupción, la inequidad que hoy veo y que me lastiman profundamente por ser totalmente contrarios a los principios partidarios cómo a la inmoralidad, el cinismo que hoy vemos y vivimos en las competencias electorales están corriendo, solo por mantener la nómina o el poder.

Con mucha vergüenza me doy cuenta, que el partido viene como comparsa abanderando lo irracional, por mi parte lamento, el hacer público mi Derecho de réplica, en total desacuerdo a las miles de mentiras que se han dado públicamente hacia mi equipo político, denostándonos e inventando escusas, como lo hizo el Secretario General.

Las decisiones personales o mentiras, las ocupa para golpearnos y que dicho sea de paso la posición plurinominal que se consiguió con Iris Mora, así como la diputación de Atenea Gómez y que debo recordarle Secretario, fue nuestro equipo quien fuera a las calles de Lázaro Cárdenas y de Isla Mujeres junto con otros liderazgos se han ido por lo mismo a ganarse los votos para que su dirigente Gerardo Mora negociara la plurinominal para su hermana en la mesa de la Dirección Nacional y que hoy comprendo porqué se la otorgaron, sí ni más ni menos para que el pariente del Presidente Nacional pudiera establecerse en Quintana Roo con un buen salario, aparte de beneficiarse en espacios dentro del partido también se hacen de la vista larga si miran a los que hoy se nombran, e incluso vienen de otros partidos políticos donde ya no tienen espacios o son recomendados de alguna cúpula para ir a los diferentes distritos donde encabeza el PRD en Quintana Roo.

CUARTO. – Soy Consejera Nacional elegida por el voto directo del consejo estatal, es decir la más votada de los perredistas y quien desde sus diferentes encargos como funcionaria pública e incluso desde mis cargos partidarios eh sido muy cercana con ustedes, los medios de comunicación dejando siempre testimonio de mi trabajo y de mis posturas políticas.

Quien mejor que ustedes, los que escriben, narran y constatan, el reflejo del acontecer diario en nuestro Estado, quienes han sido mi voz en los diferentes medios de comunicación y dando cobertura de mis luchas en pro hacia la DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, en especial el de los grupos más vulnerables y en especial el de las MUJERES.

Por ello para mi resulta contradictorio presentarme con una candidata que hiciera una reforma constitucional en 2009, dando como resultado la criminalización a la mujer en su DERECHO más fundamental a decidir sobre su cuerpo, derecho donde hoy la Suprema Corte de Justicia es quien resuelve a favor de este DERECHO HUMANO y nos da la razón.

Como no ser de oposición y representar mi bandera amarilla hacia el pisoteo del autoritarismo de apenas unos cuantos años atrás, que gritábamos las injusticias, donde defendíamos e incluso vivimos persecuciones y perdidas de automóviles que fueron incendiados por bobas molotov y que ustedes documentaron por los años 2010-2011, las épocas donde nuestra hoy candidata fuera de ese grupo político, no perdón, hoy no puedo callar a lo que es GROSERAMENTE EVIDENTE.

QUINTO. – Por lo anterior decirles que no me iré de MI PARTIDO por que no dejare mis y principios, mi moral, pero sobre todo el lugar que mis compañeros y compañeras consejeros, militantes, simpatizantes otorgaron en mi para representarlos como su dirigente, no me iré por estar en desacuerdo con un solo grupo (NI) del los muchos que integramos en el PRD y porque sigo siendo idealista, leal, pero sobre todo honesta con ustedes y para los quintanarroenses que por años me han escuchado.

A veces hay contiendas que es mejor mantenerse con la razón y con la voz bien en alto.

Con profunda tristeza, tendré que convertir mi desilusión en fuerza, mi inteligencia en proyectos que puedan llegar a quien valore mis ideales, mi dedicación se convertirá en mi motor para seguir viviendo apegada a la justicia y mi voz seguirá siendo un instrumento de lucha. (Noticaribe)