Gertz Manero comparecerá este jueves ante la Jucopo; Lilly Téllez exige que acuda al pleno del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora Lilly Téllez informó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acudirá mañana a las 17:00 horas al Senado para explicar los audios que supuestamente revelan presiones al Poder Judicial, publicó forbes.com.mx.

La panista solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, que invitará al fiscal a presentarse ante el Pleno del Senado, para estén presentes todos los legisladores y no sólo los coordinadores de las bancadas, pues el encuentro se realizará en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Nos acabamos de enterar que va a venir el fiscal mañana a las 5. En su calidad de presidenta quiero solicitarle que ejerza su facultad de trae al fiscal General de la República al pleno, porque todos los senadores tenemos el interés en hacerle algunos cuestionamientos que competen a todos los estados de la República”, pidió la senadora.

La legisladora explicó que el fiscal debería de comparecer ante el Pleno de la Cámara alta, ya que fueron todos los senadores quienes ratificaron el nombramiento del titular de la FGR y no solo los integrantes de la Jucopo.

“Lo que estamos hablando es sumamente grave para el estado de derecho. Dado que escuchamos los audios en los que el fiscal presiona a la Corte, digo a menos de que para usted le parezca normalito que el fiscal presione a los ministros. Creemos que es de toda seriedad y de nuestra competencia, porque nosotros lo ratificamos. Que usted le diga al fiscal que debe comparecer ante el Pleno del Senado de la República”, dijo la panista.

En sesión, Lilly Téllez comentó que el fiscal no debe reunirse sólo ante “un pequeño grupito de senadores. No nada más a ellos le corresponde. Hay que recordar que Morena es un cero a la izquierda; Morena no lo van a cuestionar”.

Hace unos días se filtró en redes sociales una conversación entre Alejandro Gertz Manero y el fiscal de Control de Competencia, Juan Ramos, donde hablaban sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, quien es acusada por el fiscal de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.

En el audio se escucha a ambos personajes criticar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, el cual planteaba otorgar un amparo Cuevas Morán.

“Le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte”, comentó Alejandro Gertz Manero al fiscal de Control. (Fuente: forbes.com.mx)