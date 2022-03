Sandra Cuevas no volverá como alcaldesa de Cuauhtémoc al menos durante los dos meses de investigación complementaria en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sandra Xantal Cuevas no regresará a la alcaldía Cuauhtémoc toda vez que este jueves la jueza de control Elma Maruri Carballo, la vinculó a proceso y ratificó las medidas cautelares, principalmente, la separación del cargo, publicó MVSnoticias.

La impartidora de justicia consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público muestran la posible implicación de la imputada en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Mientras que a sus tres colaboradores y coacusados se les vinculó por los mismos delitos, excepto discriminación.

A su salida de los Juzgados del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas lamentó la determinación de la juzgadora y reiteró que se trata de una persecución política.

La acusación contra de Sandra Cuevas derivó de una supuesta agresión de dos mandos de la Policía Auxiliar, quienes en un principio aseguraron que habían sido robados y encerrados ilegalmente en las oficinas de la entonces alcaldesa el 11 de febrero por una discusión.

Los uniformados fueron citados según sus declaraciones en las oficinas de Sandra Cuevas, donde supuestamente la funcionaria les reclamó su inacción ante la discusión que sostuvo su directora de Vía Pública y su jefe de oficina, con la subsecretaria de Programas de Alcaldías y Ordena de la Vía Pública, Dunia Ludlow, en calles del Centro Histórico.

En sus reclamos, Sandra Cuevas habría hecho ofensas discriminatorias al Secretario de Seguridad Ciudadana y habría despojado de un teléfono celular y de un radio de frecuencia policial a los dos oficiales, a los que supuestamente golpeó y ordenó que quedarán retenidos en el salón de cabildos.

El lunes pasado, Sandra Cuevas presentó ante el Congreso de la Ciudad una solicitud para separarse del cargo por 15 días; sin embargo, ésta quedará sin efecto debido a la medida cautelar que impuso la jueza Maruri Carballo de separación del cargo durante los dos meses de investigación complementaria que fijó como plazo.

Además, Cuevas y coacusados deberán cumplir también las medidas cautelares de no salir del país sin autorización, no acudir a reuniones o lugares donde estén las víctimas; no convivir y acercarse o comunicarse con las víctimas. (Fuente: MVSnoticias)