SOMOS PRODUCTORES Y NOS RASURARON DE LAS VERIFICACIONES: Piden mantener a campesinos de Carrillo Puerto en padrón estatal de apoyos

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del programa Producción para el Bienestar antes Procampo, eliminó de sus verificaciones a un total de nueve campesinos productores de la comunidad maya de Santa Amalia, por lo que probablemente no reciban el apoyo económico que beneficia a ese sector de la región, señaló el ex delegado de la localidad Hilario Tun Puc.

El también líder de la localidad señaló que esta situación no se había dado a pesar de que tenían un pleito agrario con el ejido de Tres Reyes y tras el fallo del resolutivo del Tribunal Superior del ramo, a favor de los campesinos de esa localidad para que puedan trabajar y aprovechar sus tierras en la localidad de Santa Amalia, este problema genera inconformidad y tristeza entre los campesinos.

En este sentido, refirió que la autoridad del lugar, Nicolás Tun Puc, ajeno a esta situación no realizó esfuerzo alguno para evitar la eliminación de los nueve campesinos de la lista de verificación de sus milpas por lo que existe la incertidumbre de que reciban el apoyo del programa “Producción para el Bienestar”, a pesar de contar con las áreas trabajadas y listas para la quema y siembra de esta temporada primavera-verano.

Nosotros a los que nos rasuraron de las verificaciones somos campesinos productores y tenemos nuestras parcelas y trabajadas, en mi caso tengo una troje lleno de elotes, listos para ser guardados y para consumo de mi familia, sin embargo a los que verificaron no siquiera tienen milpa y trabajan en hoteles de la Riviera Maya y eso no se vale, lamentó Tun Puc.

“Como no tengo dinero para pagar los 500 pesos para la verificación por eso no pudimos acceder a ella, pero pues yo sé que no se debe de pagar” dijo

Mencionó que de los 20 productores de la localidad fueron hechos a un lado José Luis Tun Nahuat, Miguel Tun Nahuat, Mauricio Tun Nahuat, Hilario Tun Puc, Dominga Nahuat, Margarita Tun Dzib, Maria Guadalupe Tun Nahuat, Gabriela Tun Nahuat y Gregorio Tun Nahuat, por lo que están en la incertidumbre de no recibir el apoyo del programa para este ciclo de producción.

Tun Puc, resaltó que este viernes acudió a solicitar el número del encargado de verificación y tratar el problema o en su caso saber el porqué fueron rasurados de la verificación de parcelas, sin embargo dijo que no encontró al funcionario debido que están abocados en otras comunidades para el mismo fin de verificación de milpas, por lo que indicó que es difícil resolver este problema ante la falta de recursos económicos y más ahora que podrían no entrar a este beneficio.

Por último, el ex delegado de Santa Amalia, resaltó que redactara un escrito al gobernador del estado, y al presidente de México para dar a conocer este problema por el que atraviesan los campesinos de su comunidad, por lo que llamó a que sean escuchados y que se resuelvan la situación de los 9 campesinos productores quienes dependen de sus tierras y de la producción del campo y no es posible que los hagan a un lado. (Agencia SIM)