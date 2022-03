“LE ECHAMOS CLORO Y TODO, PERO NO ES IGUAL”: Comunidad maya de José María Morelos bebe agua de la laguna ante falta de servicios

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Alrededor de 80 familias de la comunidad Plan de La Noria Poniente tienen que beber del agua de la laguna, esto debido a que el pozo de la localidad ya tiene mucho salitre y sarro, motivo por el cual ni siquiera pueden lavar la comida que van a consumir.

Así lo señaló el delegado, José Juan Chel Ku, quien relató que derivado de esta situación que lleva poco más de cinco años afectándoles, han tomado la medida de no permitir el acceso a la laguna, para que no la ensucien y, asimismo, como medida de austeridad, han restringido la pesca, la cual no puede realizarse en red.

“Por eso la estamos cuidando, la estamos limpiando, y de hecho le pedimos al presidente que nos eche la mano para meter proyectos para que tengamos agua, pues ahorita está cara, y hoy el bote se compra a 26 pesos”, indicó.

En ese sentido, Chel Ku exhortó a las autoridades municipales para que los apoyen con la instalación de una red de agua potable, o bien con una planta purificadora, para que puedan consumir agua que no pueda generarles enfermedades.

“Y es que no es muy recomendable esa agua, la cloreamos, le echamos cloro y todo, pero no es igual”, confesó.

Agregó que la laguna colinda con la comunidad Venustiano Carranza, cuyos pobladores, dijo, no tienen el mismo problema, “pues ellos tienen una cisterna, y de su bolsa sacan para comprar agua, cosa que no tenemos nosotros”.

Por ello, le pidió al alcalde del municipio, Erik Borges Yam, el apoyo de agua potable y de proyectos que generen el desarrollo de esta comunidad, la cual está ubicada a solo 90 kilómetros de la cabecera. (Agencia SIM)