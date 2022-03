Mujer pide protección estatal en Yucatán ante amenazas por parte de su ex pareja

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Adriana Trejo, mujer que radica en Yucatán desde hace 19 años, organizó una rueda de prensa para pedir de manera pública el auxilio por parte de las autoridades estatales, pues asegura que teme por su vida, ya que ha recibido amenazas por parte de su expareja de origen iraní.

“Estoy muy asustada, corro peligro y no quiero ser una víctima más de los feminicidios que se han presentado en Yucatán. Pido a las autoridades su protección y justicia porque ya tuve una muestra del poder o de las conexiones que tiene esta persona aquí en Yucatán”, compartió.

La mujer indicó que ha denunciado a G.M, quien se hace llamar Reza Misino, ya que después de vivir un año y medio con él, comenzó a recibir amenazas que la ponen en una situación de riesgo, además que se adueñó de un vehículo Doge Attitde 2019 color, que pide le sea devuelto.

Explicó que siente que su vida corre peligro y su familia ha recibido amenazas después de que ella interpuso esta denuncia en su contra.

“Recibí una llamada anónima en la que me decían: mejor vete del estado porque no vas a tener paz en tu vida”, explicó.

De igual forma, dijo que de forma textual ha recibido mensajes y llamadas en las que él le dice: no sabes con quién te metiste, tú me estás fregando con esta denuncia para que no me den mi residencia permanente. No sabes lo que hiciste, a mí me cobija gente poderosa, yo vivo con otros iranís que cuidan gente importante en Yucatán y no nos van a tocar.

La mujer ya ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por violencia familiar.

Alega que al final de la relación recibía insultos, chantajes emocionales, violencia sexual y cibernética.

Por estas razones ella denunció de manera formal y a raíz de esto es que ella ha recibido las amenazas para que desista.

Mencionó que esta es la razón por la que hace público su caso, para que las autoridades locales la escuchen y le brinden apoyo. (Noticaribe)