México extradita a José David Moreno, miembro de Cártel del Noreste; será juzgado en Corte de Texas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Marzo no es un buen mes para el Cártel del Noreste. Este martes la US Marshall informó que José David Moreno, miembro de alto rango de dicha organización criminal fue extraditado a Estados Unidos, país donde enfrenta múltiples cargos de conspiración para poseer drogas, publicó infobae.com.

Moreno fue entregado en el Puente Internacional Juárez-Lincoln en Laredo, el pasado viernes, a la División de la Fuerza de Tarea de Fugitivos y Delincuentes Violentos de la Costa del Golfo de los Alguaciles de EE. UU.

El operador del Cártel del Noreste fue escoltado bajo una fuerte vigilancia a un centro de detención federal por la policía.

“José David Moreno, miembro de alto rango del Cartel Del Noreste, ha sido extraditado para enfrentar cargos de drogas en Texas”, ha informado la U.S Marshall a través de Twitter.

El caso de José David Moreno se encuentra radicado en el Distrito Sur de Texas.

Jose David Moreno, a high-ranking member of the Cartel Del Noreste, has been extradited to face drug charges in Texas.

