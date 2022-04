EXPULSARÁ MARA A LA ‘MAFIA DE LA CORRUPCIÓN’: En su arranque de campaña en Chetumal, anticipa candidata austeridad y reestructuración administrativa para enfrentar la deuda pública que heredará la actual administración

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras asegurar que el cinco de junio expulsarán a la mafia de la corrupción de Quintana Roo, la candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’, Mara Lezama, anticipó una política de austeridad y reestructuración administrativa para enfrentar la deuda pública que afecta el presupuesto.

Hay que enfrentar una deuda pública que asfixia el presupuesto, recuperar un estado consumido por la apatía que no es capaz de dialogar ni solucionar conflictos y no tiene respuesta a las demandas más básicas del pueblo, afirmó.

Recordó que desde el 2018 se sabe que desterrando la corrupción y con austeridad se puede hacer mucho: “vamos a analizar entre todos toda la estructura de gobierno para cerrar las brechas donde se escapa el dinero público en gastos suntuosos y lujos inconcebibles e insultantes para la sociedad”.

“Vamos a acabar con la obra pública para los amigos, con la costumbre de familiares merodeando las oficinas que manejan licitaciones y recursos públicos, vamos a acabar con el influyentismo para recuperar la confianza en las instituciones. Barreremos la corrupción de arriba hacia abajo y tendremos un gobierno austero y eficaz, vamos a tener seguridad combatiendo la causas sociales de la violencia y fortaleciendo las corporaciones policiacas”, subrayó.

Ante poco más de 3 mil personas que se dieron cita en el domo del Hábitat 2, de la colonia Proterritorio, Mara Lezama hizo un llamado a la unidad para expulsar a la mafia de la corrupción de Quintana Roo el 5 de junio y blindarse de los ataques que lanzarán “quienes quieren mantener las cosas como están y que traicionaron al presidente y la 4 Transformación, quienes quieren mantener la opresión de muchos y los beneficios para unos cuantos”.

Blindar nos de quienes no entendieron que no son tiempos de chantajes ni extorsiones que la lucha es por ideales y no por patrimonios”.

Con la presencia de Isabel Tenorio, esposa del ex gobernador Mario Villanueva, los diputados Carlos Hernández Blanco y Pedro Pérez Díaz, el ex secretario general del PAN, Juan Carlos Pallares, así como diputados locales y federales de Morena; la comisionada del PT, Patricia Casados Pajin y el representante de Fuerza por México,, Mara Lezama anticipó que intentarán ataques y calumnias “porque saben que se les acabarán esos privilegios y lo van a defender con todo de lo que son capaces; no podemos relajarnos ni confiarnos debemos trabajar duro por la llegada de la 4 Transformación.

Anticipó que el desafío no es fácil porque el estado es rico y próspero pero desigual, con marginación y pobreza en amplias zonas del Estado que son cultivo de los males que lo aquejan.

En su discurso, se comprometió a cambiar la forma de hacer política poniendo siempre por delante a los ciudadanos “nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente, nunca más una sociedad oprimida por la corrupción y apatía de sus gobernantes”.

Por fin el estado va a tener un gobierno que va a velar por sus intereses y nunca con la de grupos políticos sin escrúpulos que utilizaron el poder para beneficio propio.

En su discurso hizo referencia, en varias ocasiones, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4 Transformación y al hecho de que inicia campaña en el domo en donde se inició la lucha por la 4 Transformación. (Noticaribe)