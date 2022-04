¿LA VÍSPERA DEL TRUENO?: Diputados de oposición auguran rispidez de Morena durante debate de la reforma eléctrica…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias se alistan para acudir la siguiente semana, al debate de la reforma eléctrica del Presidente de la República, publicó MVSnoticias.com.

En el marco de la discusión en comisiones, el próximo lunes 11 de abril, y en el Pleno, el martes 12 de abril, integrantes de las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN anticiparon que no enfermarán, no se ausentarán y no se dejarán presionar, por lo que acudirán a emitir su voto.

La priista Cynthia López Castro, la panista Teresa Castell y su compañero Jorge Triana, así como los integrantes de MC, confirmaron asistencia a la cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Responden a presión en redes sociales

En mensajes en sus cuentas en redes sociales, distintos congresistas de la oposición afirmaron que pese a la presión, los cuestionamientos y amenazas de ser exhibidos, el próximo martes votarán en el Pleno.

“Mi voto va en contra de la reforma eléctrica de Morena, ustedes lo van a ver en el tablero. No vamos a llegar tarde, no nos vamos a rajar, ¡no nos vamos a doblar!, aunque nos amenacen y nos digan o nos saquen en la tele, vamos a votar en contra de la reforma eléctrica de Morena, ¡porque esto es por México, no nos vamos a doblar!”, sentenció la diputada López Castro.

“Querrán hacer que no lleguemos”, alerta diputada del PRI

Ello, en un video publicado en su cuenta en Twitter, @cynthialopezc1, que en una serie de mensajes alusivos y en respuesta a usuarios de redes sociales, indicó que no llegará tarde ni faltará a la cita en San Lázaro.

“Coincido contigo! Querrán hacer que los diputados no lleguemos pero aunque tengamos que irnos un día antes a dormir ahí estaremos votando en contra!” afirmó la congresista.

Lo anterior, en respuesta a quienes replicaron la convocatoria a una movilización del “Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica”, que está convocando a una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados, el martes 12 de abril a partir de las 09:30 horas.

Contra la “Ley Bartlett”: PAN

Por la bancada de Acción Nacional, la diputada Margarita Zavala refrendó que su voto será contra la reforma constitucional a la que se refirió como “Ley Bartlett”, por tratarse de “una ocurrencia” que advirtió, “no pasará”.

“Voto en contra porque tú y tu familia terminarán pagando más por la luz y sufriendo apagones constantes. De mi parte no hay ni habrá duda, votar en contra de esta ocurrencia que es como muchas otras de este gobierno, un verdadero peligro para México. ¡La Ley Bartlett no pasará!”, sentenció Zavala Gómez del Campo en su cuenta en Twitter, @Mzavalagc.

“No solo asistiré a la Cámara de Diputados, votaré En Contra de la Reforma Eléctrica de Morena. Que quede bien claro, primero las familias mexicanas”, agregó el diputado panista Santiago Torreblanca, en su cuenta en la citada red social, @storreblancae.

El vicecoordinador del albiazul, José Elías Lixa, denunció amenazas de quienes calificó como “amedrentadores oficialistas” y “trolls”, principalmente en Facebook, por haber afirmado que la reforma eléctrica del Ejecutivo “está muerta” y “derrotada”.

El también vicecoordinador panista, Jorge Triana, refrendó la alerta sobre la movilización anunciada el próximo martes hacia el recinto parlamentario, cuyo propósito es “tomar la Cámara” e impedir que la oposición se presente.

“Advertimos desde ahora, morena pretende tomar la cámara de diputados el próximo martes, día en que votaremos la #LeyBartlett. NO tienen los votos para aprobar su contra reforma, y aspiran a amedrentar con violencia a diputados de oposición. Hagan lo que quieran, ¡NO PASARÁ!”, sentenció textualmente en su cuenta @JTrianaT.

El legislador replicó el mensaje con el anuncio sobre la marcha hacia el recinto parlamentario, difundido entre otros usuarios de Twitter, por la secretaria general del partido Morena, Citlalli Hernández, @CitlaHM.

El diputado Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia en el recinto, también consideró como “amenazante” el mensaje difundido por la dirigente morenista.

El legislador demandó que la Cámara de Diputados y el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez tomen las previsiones necesarias para garantizar la llegada y acceso al recinto por parte de los parlamentarios de todas las bancadas.

Se prevé que en la bancada del PAN y PRI, en sustitución de quienes por motivos de salud o causas de fuerza mayor no puedan asistir al recinto el martes 12, pidan la toma de protesta de los respectivos diputados y diputadas suplentes.

MC va en contra

En tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) refrendó que el próximo martes votará contra la reforma eléctrica, entre otras causas, porque la mayoría en la Cámara no atendió ninguna de las 14 iniciativas en la materia presentadas por sus integrantes, ello, sin contar las propuestas de congresistas de otras fracciones.

El proyecto a someter a discusión, agregaron, no tiene “visión de futuro”, apuesta a los combustibles contaminantes, afectará la salud de la población, dañará las finanzas públicas y provocaría aumentos en las tarifas eléctricas, insistieron, de hasta 52 por ciento.

“No podemos acompañar una propuesta que deja fuera la pluralidad y los argumentos expuestos por especialistas y académicos en los foros de Parlamento Abierto (…) La Bancada Naranja votará en contra del intento de regresión”, advirtieron.

El coordinador Jorge Álvarez usó su cuenta en Twitter, @AlvarezMaynez, para recalcar que el domingo 10 de abril no saldrá a votar en la consulta de revocación de mandato, porque el voto realmente relevante será el del 12 de abril, en San Lázaro.

“El domingo no voto. No me distraigo en la única votación que importa y que tendrá lugar el martes”, anotó.

“No, cuenten con nosotros. Ahí estaremos al pie del cañón toda la @BancadaNaranjaD No a la #ReformaElectrica tóxica”, agregó la diputada Julieta Mejía, en su cuenta @JulietaMejia. (Fuente: MVSnoticias.com)