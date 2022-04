PRONÓSTICO DEL TIEMPO: Inicia la semana con cielo despejado y algunas lluvias en Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- En la Península de Yucatán habrá cielo despejado durante la mañana, para la tarde nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo; sin lluvia en el resto de la región; ambiente matutino templado y por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso; viento del este y noreste con rachas de 50 a 60 km/h en la región.

Así mismo, permanecerá el cielo despejado con pocas nubes durante la mayor parte del día; la temperatura máxima de 27 a 29 grados Centígrados, con una mínima 22 a 24°C poco cálidas por la mañana y en la noche, calurosas el resto del día con una sensación térmica de 34°C.

Los vientos del este y sureste de 30 a 40 kph oleaje de 3 a 6 pies, la temperatura del mar de 24 a 27°C. Las Pleamares y Bajamares periodos mayores de 06.29 am a 08.29 am y 18.30 pm a 20.30 pm y las menores de 00.37 am a 01.37 am y 12.08 pm a 13.08 pm. Respectivamente.

Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. (Agencia SIM)