SE PONEN LAS PILAS ANTE LA ADVERSIDAD: Para que no cierren el kinder por falta de niños, maestras lanzan su propia cruzada informativa para lograr la matrícula para el próximo ciclo escolar en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante la falta de difusión del inicio de preinscripción para educación preescolar y para evitar el cierre de la escuela por falta de matrícula educativa, maestras del ‘Jardín de Niños Quetzalcóatl’ de Chetumal iniciaron su propia campaña de información para captar a la población infantil de entre 3 a 5 años, que no están inscritos para el próximo ciclo escolar.

La directora y maestras del plantel, ubicado en la avenida Nápoles esquina Bugambilias, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, recorrieron las casas aledañas para entregar volantes, colocar carteles y asesorar a los padres de familia, con el propósito de mantener sus seis aulas abiertas.

1 de 6

La directora del Jardín de niños, Luz Emérita Pérez, señaló que a algunos padres de familia se les dificulta inscribir a sus hijos por la vía digital ya sea porque no tienen computadora, no saben utilizar la tecnología o incluso están acostumbrados a inscribir a sus hijos hasta agosto, lo que ha ocasionado que la inscripción a preescolar no alcance los 25 espacios que pide la Secretaría de Educación en Quintana Roo para mantener el plantel abierto y operando.

Al cerrar un grupo escolar, la zona pierde un espacio para futuros alumnos y la maestra asignada a esa aula la trasladan a otra escuela donde haya lugar, explicó.

Recordó que la semana pasada, padres de familia del Jardín de niños Benito Juárez tomaron las instalaciones ante la decisión de la SEQ de cerrar el plantel y convertirlo en oficinas administrativas. (Noticaribe)