José María Morelos, nueve horas sin señal de celular ni cajeros automáticos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Desde las 11 de la mañana hoy, el servicio de telefonía celular dejó de funcionar en toda esta cabecera municipal, situación que al parecer también afectó a los cajeros automáticos, que dejaron de funcionar.

La situación se prolongó hacia las comunidades rumbo a Ticul, en donde nadie contaba con señal telefónica o con internet. Únicamente las empresas locales que proveen internet por fibra óptica funcionaron con normalidad, lo que obligaba a los morelenses a buscar conectar sus teléfonos mediante wifi con alguien suscrito a estos servicios.

Habitantes de comunidades con alguna beca o apoyo gubernamental descubrieron con desagrado al arribar a esta ciudad que los cajeros estaban inactivo, por lo que su viaje resultaba ser en balde.

Raymundo Chan dijo que vino desde Kantemó y al llegar le contaron que “los cajeros se echaron a perder, según. Es otro viaje que tendré que dar. Sería bueno que las autoridades o quienes vean esto revisen lo que pasó”.

Por su parte, Juan Poot vino desde Sabán, en donde no hay cajeros, con la intención de realizar unas compras, lo que no pudo hacer porque los cajeros no daban dinero.

Fue hasta casi las ocho de la noche que esta situación se normalizó, lo que significa que no hubo servicio de telefonía por nueve horas. (Agencia SIM)