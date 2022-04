Ken Salazar interrumpe protocolo en reunión de AMLO con empresarios norteamericanos realizada en Veracruz

VERACRUZ, MX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, interrumpió el cierre del encuentro que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde se expuso ante empresarios estadounidenses y canadienses las ventajas de invertir en el corredor del Itsmo de Tehuantepec, publicó reporteindigo.com.

En el Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, después de la intervención de 51 minutos del primer mandatario y cuando se alistaban entonar el Himno Nacional, con lo que se concluiría el acto, el embajador expresó:

“Espérate un momentito, le pedí la palabra al presidente por un momento, ¿está bien?”, dijo Salazar.

“Sí, adelante”, respondió López Obrador.

El diplomático estadounidense primero habló de las bellezas naturales mexicanas para después dar la palabra a tres empresarios estadounidenses.

“Otro comentario, y si me lo permite (dijo al ver a López Obrador) y esto es esto es un pecado mortal en la diplomacia, porque creo que Marcelo (Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores) me va a tirar un zapato, pero si me permite, nomás porque vinieron tan lejos y vinieron porque les dijimos que teníamos que tener la mirada al sur”, justificó.

Después pidió que los empresarios hicieran un comentario breve sobre lo que se vive en su sector, y no en sus empresas.

Tomaron el micrófono Francisco Garza, presidente de General Motors México; Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern México; y Sandhya Ganapathy, Presidente de EDP Renewables para América del Norte.

Como los dos últimos empresarios hablaron en inglés, le entregaron al primer mandatario un auricular para que escuchara la traducción.

“Estamos sumamente emocionados de trabajar con ustedes, ya nos reunimos con los dos gobernadores para hablar del proyecto del desarrollo del Itsmo de Tehuantepec, y queremos seguir conectando a México con el resto de América del Norte de una manera más eficiente muchas gracias por esta invitación y esperamos seguir trabajando con usted para lograr este cometido”, indicó Ottensmeyer.

“Queremos formar parte de ese trabajo, trabajando con usted en la transición, ya vi las turbinas eólicas en Oaxaca, los miles de millones de inversión que hemos hablado y precisamente queremos formar parte, queremos ayudar a México, a América del Norte a trabajar juntos para hacer líderes del mundo en esta transición, ansiamos trabajar con usted, con su gobierno, con su equipo, para fomentar el uso de energía solar, eólica, crear más oportunidades de manera sostenible”, dijo Ganapathy.

Tras la intervención de los empresarios, se entonó el Himno Nacional con lo que concluyó el evento, intercambiaron algunas palabras el primer mandatario y el embajador Salazar.

Antes, en su intervención, el diplomático estadounidense afirmó que la relación entre ambos países “es para siempre”.

“Vemos optimismo, vemos que con este proyecto y otros esfuerzos que vamos a estar haciendo en Centroamérica, esta región de las Américas, ahí es donde está el futuro de la economía también de la democracia, entonces no podemos fallar, tenemos mucho que hacer”, recalcó.

Salazar subrayó que ambos países no pueden fallar, “debemos tener éxito, porque en México 130 millones de gente casi, en los Estados Unidos 320 millones, Canadá aunque son un país grandísimo, tenemos más mexicanos americanos en los Estados Unidos que canadienses, pero tienen ustedes que jugar porque son importantísimos”.

Dijo que siempre habrá diferencias, pero se respeta la soberanía

“Algunos nos quieren dividir, nos dicen que hay tanta división, pero yo les propongo que hay mucho más en común (…) México y los Estados Unidos sí somos para siempre, habrá algunas diferencias pero con el respeto se hace mucho, y ese respeto es la época que han iniciado el presidente Biden y el presidente López Obrador; y lo vamos a ver, cómo lo dijo el canciller Ebrard, ya viene la Cumbre de las Américas en unas cinco semanas ¿cuál será el papel de los Estados Unidos y México en lo que se ve en este hemisferio?, mucho está en los hombros de nuestros dos presidentes”, resaltó. (Fuente: reporteindigo.com)