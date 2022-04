‘ORGULLOSAMENTE TRAIDOR A LA PATRIA’: Claudio X. González, se asume antagonista de AMLO y la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El empresario y fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Claudio X. González Guajardo se lanzó en contra de Andrés Manuel López Obrador y miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó infobae.com.

Esto debido a las nuevas polémicas que han protagonizado los representantes de la Cuarta Transformación (4T). Desde las críticas del Tren Maya, las violaciones a la veda electoral en la Revocación de Mandato, así como la más reciente con las descalificaciones a los diputados que emitieron su voto en contra de la Reforma Eléctrica el pasado domingo 17 de abril.

También el jefe del ejecutivo no ha dejado de hablar acerca de sus detractores y críticos como parte de los conservadores o miembros de la derecha

A lo que el empresario señaló que los conflictos nacionales no se dan por una lucha entre liberales y conservadores, sino entre aquellos que desprecian las instituciones y la democracia con los que la defienden. Y señaló a los primeros como Morena y a los segundos como los ciudadanos en la que se incluyó.

“La disputa por la nación no se da, como dice el presidente, entre liberales y conservadores, izquierda y derecha, buenos y malos.. Se da entre quienes desprecian y destruyen las instituciones, la legalidad y la democracia (Morena) y quienes defendemos esos valores (los ciudadanos)”.

También X. González, quien se ha posicionado como uno de los férreos críticos del presidente y de su gobierno, se dijo “orgullosamente traidor a la patria”.

Lo anterior después de que el representante nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, arremetieran en contra de los diputados que votaron en contra de la aprobación de la Reforma Eléctrica tachándolos como traidores de la patria.

Lo que ha causado que diferentes personajes dentro y fuera de la política critiquen las declaraciones de los morenistas. Entre ellos el empresario quien ironizó el epíteto para su favor.

“Si fuera legislador, yo habría votado en contra de la LIE. No quiero un gobierno autocrático. No quiero a la SCJN y al Congreso sometidos a los caprichos de un tirano. No quiero que seamos gobernados por una caterva de incapaces de ejercer un pensamiento crítico, no quiero un gobierno que, lejos de crear, lo destruye todo. Por lo anterior, según las huestes de Morena, soy orgullosamente #TRAIDOR A LA PATRIA ¿Qué esperas, Citlalli, para unirme a la lista de los 223 nobles diputados que defendieron a México? #YoSoy224″

Por otro lado Mario Delgado respondió a las críticas de las que ha sido objeto por su propuesta de boletinar a los diputados que votaron en contra de la Reforma.

La oposición ha catalogado las intenciones del dirigente nacional del partido en el poder como una “campaña de odio”. Sin embargo, Delgado Carrillo argumentó que “todas las sesiones, debates y votaciones son públicas”, por lo que no encuentra motivos para no evidenciar a los legisladores que dieron revés a la iniciativa del tabasqueño.

“Los legisladores no son cabilderos anónimos, son servidores públicos. Todas las sesiones, debates y votaciones son públicas. Sus salarios se pagan con los impuestos del pueblo al que constitucionalmente representan y le deben rendir cuentas. El que nada debe nada teme”, escribió Mario Delgado a través de su cuenta de Twitter. (Fuente: infobae.com)