Detienen a joven que intoxicó a su amiga, de 17 años, mezclando cocaína en bebida alcohólica; quería dormirla… y la mató

Ciudad de México, MX.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Mauro “N”, responsabilizado como presunto feminicida por drogar con cocaína y una bebida alcohólica (Kosako) a tres jóvenes, una de ellas menor de edad y quien perdió la vida por intoxicación, publicó infobae.com.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto de 20 años habría proporcionado la bebida alcohólica a las tres mujeres, pero estaba mezclada con el narcótico y nafazolina, durante una fiesta de estudiantes realizada en un establecimiento de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ahora, el joven enfrenta tres cargos por delitos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y corrupción de personas menores de 18 años, pues Sofía Morales, quien falleció, rondaba los 17 de edad. Pertenecía a la Escuela Nacional Preparatoria No. 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Policías de Investigación y personal del área especializada dieron con Mauro “N” en inmediaciones de la colonia Juárez, en la misma demarcación donde ocurrieron los hechos el pasado 8 de abril de este año.

Una vez que se corroboraron nombre y rasgos fisonómicos, los detectives le notificaron de la orden de aprehensión vigente, le hicieron saber sus derechos constitucionales y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez que lo requirió.

El presunto feminicida es identificado como quien ofreció la bebida alcohólica con el estupefaciente, lo cual causó que una de las jóvenes falleciera y dos más perdieron el conocimiento en el bar ubicado en el número 218 de la calle Doctor Navarro.

De acuerdo con los reportes, servicios de emergencia trasladaron a Sofía Morales a un hospital público cercano y localizado en la misma colonia, pero ingresó sin signos vitales. El nosocomio notificó a la fiscalía capitalina para iniciar las indagatorias correspondientes.

La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres.

La mañana del pasado 13 de abril, un contingente se reunió en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia para protestar por el feminicidio contra Sofía Morales.

Ya desde la explanada del Zócalo, las manifestantes exigieron el esclarecimiento de lo sucedido en el bar Marvelous, al que la estudiante de la Prepa 4 y tres amigas más acudieron para celebrar.

“Seguimos esperando resultados toxicológicos, seguimos esperando testimonios e información. No me gustaría entorpecer la investigación porque también es nuestra obligación como ciudadanos dar un voto de confianza a las autoridades. Me gusta creer en que puede haber un cambio gracias a ella, una oportunidad para que las autoridades hagan de la mejor manera su trabajo”, dijo Daniel Morales López, hermano de Sofía, para este medio.

En primera instancia, las autoridades abordaron el suceso para investigarlo como un homicidio culposo. No obstante, tras reclamos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rectificó y finalmente indicó que el caso sería indagado bajo el protocolo de feminicidio.

“La causa que Sofi siempre defendió fue la lucha para el feminismo y por los animales. Por ella espero que realmente haya un cambio. Tal vez no se acaben los feminicidios de la noche a la mañana, pero puede haber pasos para que mañana sea uno menos y pasado mañana uno menos, así hasta llegar a días donde las mujeres puedan salir tranquilas a la calle”, añadió su hermano en la manifestación.

En las indagatorias estarían implicados un joven más y otra mujer identificada como María Fernanda “N”, quien fuera estudiante de la misma Preparatoria de la UNAM.

Aunque su familia sabía en dónde y con quiénes se encontraba, Sofía Morales perdió la vida por ingerir la sustancia mezclada con drogas y sin que la atención fuera suficiente. Queda por esclarecer la responsabilidad de Mauro “N”, como de sus presuntos cómplices. (Fuente: infobae.com)