Debaten en redes posición privilegiada de Mariana Rodríguez ante la inseguridad que afrontan las mujeres

Nuevo León, MX.- Mariana Rodríguez pidió no ser juzgada por su posición social y que se deje de estigmatizar a las mujeres por ello, pues señaló que eso no hace “malas” a las personas o insensibles, publicó sdpnoticias.com.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del gobernador Samuel García y titular de la oficina AMAR a Nuevo León, compartió la reflexión publicada por una usuaria de dicha red social:

“Por favor dejemos de estigmatizar a las mujeres que tienen una posición social distinta a la nuestra, eso no las convierte en malas personas o en seres insensibles”.

En otra historia que compartió, Mariana Rodríguez mostró un mensaje donde se señala que ella como “primera dama” de Nuevo León corre el mismo riesgo que todas las mujeres de ser víctima de violencia.

“Desde su privilegio no conoce el miedo”, le reprochan a Mariana Rodríguez

Lo anterior sucede luego de que este viernes 22 de abril, durante las protestas por justicia para Debanhi Susana Escobar, le reprocharon a Mariana Rodríguez que desde su posición de privilegio no conoce el miedo de ser mujer.

En videos difundidos por redes sociales se escucha que mujeres que asistieron a las protestas por Debanhi le dicen: “Mariana no es aliada, es privilegiada”.

Durante la marcha de ayer, Samuel García salió a enfrentar a las mujeres que se manifestaron y quiso justificar la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos en Nuevo León y de sus acciones para combatir la violencia de género.

En ese mismo momento, las mujeres cuestionaron tanto a Samuel como a Mariana Rodríguez que desde su privilegio no conoce el miedo y pusieron como ejemplo que temen por sus hijos cuando van a la escuela o al utilizar el transporte público.

Otro comentario compartido por Mariana Rodríguez afirma que no por ser “privilegiada” no tiene miedo y que la están tratando como si no fuera una mujer.

“Acaso ser privilegiada te quita el miedo o el peligro que todos los demás tenemos? O el derecho de ser aliada por ser privilegiada? No lo creo”. (Fuente: sdpnoticias.com)