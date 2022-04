AMLO ‘el socialista’ y Trump ‘el capitalista’ reiteran su mutua simpatía, pese a desencuentros…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó haberse ofendido tras la declaración en la que su ex homólogo estadunidense, Donald Trump, aseguró haber doblegado a su gobierno; tanto así que, incluso, refrendó su buen vínculo con él, en el mismo tono que lo hiciera el republicano, publicó infobae.com.

“A mi me cae bien el presidente, Trump. Aunque es capitalista”, dijo AMLO, durante la mañanera de este lunes.

Y es que, durante un mitin en Ohio, el republicano reveló que amenazó con imponer aranceles a la administración de López Obrador para que éste implementara un despliegue militar en la frontera y el programa “Quédate en México”.

Pese a ello, Andrés Manuel aseguró que no “polemizará” el tema que ya ha generado una ola de críticas en su contra. Por el contrario, aseguró que la relación entre ambos países durante la era Trump fue “bueno para las dos naciones”.

Trump relató la negociación que se llevó a cabo con una delegación encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, para que el Gobierno de México desplegara 25 mil soldados en las fronteras sur y norte e iniciara el programa “Quédate en México”.

“Nunca he visto a nadie doblarse así”, contó el magnate neoyorkino sobre el intercambio con los funcionarios mexicanos.

“Vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente López Obrador. Entró (a mi despacho) y (el funcionario mexicano) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México'”, relató Trump ante sus seguidores.

Trump aseguró haber amenazado con imponer aranceles a las importaciones de México.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!'”, relató Trump.

Antes de presumir haber doblado a su administración, Trump elogió a Andrés Manuel López Obrador. “El presidente de México es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan”, dijo el exmandatario.

“No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el presidente de México!’. Lo que no me gustan son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país”, agregó.

Donald Trump y López Obrador se vieron en julio de 2020 en la Casa Blanca. En ese entonces el magnate neoyorkino ofreció una cena para la comitiva mexicana.

La negociación de la que Trump habló ocurrió antes del encuentro con su homólogo mexicano, en junio de 2019.

Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021. Perdió en su intento de reelección ante Joe Biden. (Fuentes: infobae.com / Expansión Política)