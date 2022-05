“NUNCA ME HABÍAN PUESTO A CHAMBEAR TANTO”: ‘Tunden’ en redes a Vila Dosal por decir que nunca trabajó tanto como cuando recogió basura y era mesero en Disney; lo comparan con Samuel García

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Hace dos días, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, compartió con jóvenes su experiencia y afirmó que nunca trabajó tanto como cuando recogió basura y era mesero en Disney, en la ciudad de Orlando, situación que ha desatado burlas y críticas en redes sociales que incluso lo han llevado a ser comparado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García cuando compartió sus sufrimientos de infancia.

Al anunciar un programa que se activó en Yucatán para que jóvenes tengan la oportunidad de estudiar inglés en el extranjero, Vila Dosal quiso compartir con ellos la experiencia como trabajador en la etapa de la juventud, en la que pasó de recoger basura a ser mesero en el parque de diversiones de escala mundial.

“Entré a la convocatoria, vino la gente de Disney, entrevistaron a más de 800 jóvenes y nos terminamos yendo 12 nada más. El trabajo era difícil y cansado, nunca me habían puesto a chambear tanto. Nunca había recogido basura en algún lugar”, compartió.

Esta experiencia la quiso compartir para impulsar a los jóvenes, porque expuso que adquirió mayor experiencia.

“Ahí, la primera chamba que me tocó era limpiar las mesas, recoger la basura, cambiar los cestos de la basura y llevarlos a tirar afuera, y ahí, me eché como tres meses; luego, me tocó estar como cajero en la comida rápida”, añadió.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han criticado esta experiencia del gobernador, puesto que refleja las vivencias de personas denominadas como ‘Whitexicans’.

A la vez, fue comparado con el gobernador de Nuevo León, quien en una entrevista confesó que en su infancia tuvo sufrimiento cuando acompañaba a su papá a los juegos de golf. (Noticaribe)