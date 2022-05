ELECCIÓN 2022 | RECIBE IRIS MORA RESPALDO MASIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE: Los procesos electorales se ganan en tierra, caminando, escuchando a las personas y no en el aire, con promesas vacías y campañas frías, asegura candidata por el Distrito 07

CANCÚN, MX.- Con un crecimiento exponencial en la aceptación y confianza ciudadana, Iris Mora caminó junto a cientos de habitantes de la colonia Valle Verde quienes acompañaron a la candidata a diputada por el Distrito 07 de la coalición PAN-PRD-PCQ, por su propia voluntad, para animar a sus vecinos a salir y compartir sus inquietudes con la candidata.

En una caminata que trascendió por la presencia mayoritaria de mujeres, muchas de ellas, madres solteras y cabeza económica de sus familias, Iris Mora refrendó su compromiso con este sector de la sociedad cancunense que se ha debilitado por la falta de guarderías de tiempo completo, ofertas dignas de trabajo y un abandono por parte de la administración pública municipal.

Uno de los reclamos más sentidos, es que quien fue presidenta municipal y hoy pretende ser gobernadora, es quien ha ignorado por completo a quienes habitan en los asentamientos humanos que peyorativamente, la presidenta municipal denomina “irregulares”, pero que hoy, durante la campaña proselitista pretende convencer con el trabajo de activistas que sólo acuden a tirar folletos y a colgar lonas, pero que carece de la presencia de sus candidatas, por el pánico que les genera el reclámo de lo que no hicieron por ellos durante la presente administración municipal.

Consciente de lo que el término “sororidad” representa, en esta ocasión, Iris Mora se hizo acompañar por la ex diputada y senadora Angélica de la Peña Gómez, quien ha hecho un trabajo de muchos años en favor del respeto a los derechos de la mujer, de los niños y de la diversidad sexual; Angélica es muy conocida por su trabajo en pro del respeto a los derechos humanos.

En su oportunidad, la Senadora de la República comentó: “soy defensora de todos los derechos humanos, particularmente los que tienen que ver con las mujeres porque soy feminista y claro, niñas y niños, por supuesto; yo reformé la Constitución para que las niñas y los niños fueran considerados como sujetos de derechos”.

Sobre Iris Mora, comentó; “a Iris yo la conozco hace muchos años, la he seguido como diputada en el Congreso del Estado, es una mujer muy comprometida, va a ganar este Distrito, francamente la veo muy conectada con la gente, así la he conocido y así ha sido siempre; ella está muy comprometida y además con resultados muy concretos en favor de la gente con quien ella entra en contacto y yo creo que sí la necesitamos en el Congreso del Estado, para que siga representando los derechos de estas personas, que fueron muchísimas las peticiones y necesitan una voz como ella en el Congreso del Estado.

EL TRABAJO EN COMUNIDAD

En su oportunidad, Iris Mora subrayó la importancia que tiene el trabajo conjunto; “estoy segura de que vamos a ganar, pero necesitamos de ustedes, sin ustedes, ni Laura ni yo podremos avanzar en mejorar las condiciones de marginación en las que viven”.

Destacó que, “la pregunta no es ‘¿qué va a hacer Iris Mora o Laura Fernández por nosotros’?; la pregunta es, ¿qué vamos a hacer todos, trabajando en equipo por Valle Verde y todas las colonias del Distrito 07 a las que la administración municipal no quiere voltear a ver, no los quiere reconocer; pero hoy es fundamental recordarles, nosotros también somos Cancún, nosotros también somos cancunenses, aunque pretendan no reconocerlo”.