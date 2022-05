Ex funcionarios en Puerto Morelos han sido vinculados a proceso y recurrido a amparos, confirma Fiscal Anticorrupción

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La Fiscal especializada en combate a la corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, confirmó que ex servidores públicos del municipio de Puerto Morelos se encuentran vinculados a proceso y otros han recurrido al amparo tras la judicialización de las carpetas iniciadas por abuso de autoridad y desempeño irregular del desempeño público.

Aunque aclaró que no es el único municipio ya que también hay procedimientos en contra de ex funcionarios de los ayuntamientos de Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad.

Luego que la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu diera a conocer la existencia de tres denuncias por actos de corrupción interpuestas en contra de la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, la fiscal Anticorrupción dijo conocer del tema a través de las redes sociales y haber escuchado que se trata de recursos federales, “pero no puedo referirme a ello para no enturbiar el proceso electoral”.

Sin hacer mención a nombres o períodos municipales, para no afectar la presunción de inocencia o entorpecer los procesos de investigación y afectar la posible reparación del daño, Villanueva Arzápalo confirmó que hay judicializado un asunto y vinculado a proceso a ex servidores públicos quienes han interpuesto recursos de amparo por lo que únicamente están a la espera de que se fije fecha para la audiencia intermedia.

Los delitos por los que son señalados son desempeño irregular y abuso de autoridad, entre otros.

Sin embargo, manifestó que lamentablemente este tema ocasiona un golpeteo entre actores políticos y los ánimos se observan en redes sociales y la prensa “y lo que menos debe hacer en estos momentos una autoridad es abonar a esa situación”.

Dijo que las investigaciones avanzan y que no se proporciona información para no afectar el debido proceso, la presunción de inocencia y la posibilidad de resarcir el daño por lo que no pueden proporcionar nombres de los imputados para no entorpecer el flujo de la investigación.(Noticaribe)