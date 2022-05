Sedena inicia contrataciones de personal civil y militar en retiro para laborar en el Grupo Olmeca-Maya-Mexica

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició el proceso de contratación para los civiles y militares en situación de retiro que deseen incorporarse al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, publicó MVSnoticias.com.

La dependencia detalló que quienes sean contratados se incorporarán a las siguientes áreas: administración y finanzas; recursos humanos, fiscalización, jurídica (litigación, derecho consultivo y corporativo), negocios y mercadotecnia; planeación estratégica, comunicación, así como transporte ferroviario y aeroportuario, entre otras.

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; acreditar haber concluido al menos los estudios correspondientes a nivel licenciatura, mediante la presentación del título y cédula correspondientes.

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público no estar sujeto a proceso penal; no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

No presentar tatuajes en lugares visibles con el uso de vestimenta formal, en caso de tener alguno, que este tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros; las imágenes no sean ofensivas a la moral, hagan apología del delito o constituyan una expresión de discurso de odio.

Los interesados podrán llamar a los teléfonos 55-2122-1310 ext. 6150 o al 55-1553-4333, enviar su solicitud al correo electrónico: gafsaomm@sedena.gob.mx o acudir a las instalaciones del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares, Olmeca-Maya-Mexica, ingresando por la puerta número 8 del Campo Militar 1-A, “General Álvaro Obregón”, Naucalpan de Juárez, Estado de México. (Fuente: MVSnoticias.com)