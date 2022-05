‘Hackean’ WatshApp de alcalde de Progreso y piden dinero a su nombre

Por Itzel Chan

PROGRESO, MX.- El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, comunicó que su cuenta de WathsApp fue hackeada, por lo que advirtió que quienes reciban un mensaje a su nombre para pedir dinero u otras razones, que hagan caso omiso, ya que se registraron algunos casos de personas que sí creyeron que se trataba del edil.

“El día de ayer me hackearon la cuenta de WathsApp, por lo que si les llega un mensaje pidiendo un depósito a nombre de alguien más, no soy yo, por lo que les pido de la manera más atenta que hagan caso omiso y me puedan compartir la captura en mensaje directo. Muchas gracias y disculpen las molestias”, advirtió el alcalde.

El mensaje lo publicó en sus redes sociales, ya que se enteró de que a algunos contactos suyos les habían escrito para pedirles dinero.

El alcalde de Progreso ha sido víctima de los denominados “Robos Digitales” y mencionó que el hackeo se cometió el día de ayer sábado por la noche.

Este tipo de fraudes cibernéticos no es la primera vez que se presenta entre las y los alcaldes de Yucatán, pues el pasado 7 de mayo también la presidenta municipal de Muxupip, María Chim Aké, también fue víctima de un acto similar.

A través de la Unidad de Policía Cibernética, advierten que si llegan mensajes de personas conocidas diciendo que tuvieron un accidente o si les piden dinero prestado de forma urgente y que se los devuelven en un par de horas, podría tratarse de un fraude.

Para ello, se sugiere que activen la mensajería segura, es decir, hay que ingresar a la sección de ajustes o configuración, seleccionar la opción de cuenta, luego dar clic donde dice verificación en dos pasos e ingresar una clave de seis números y un correo.

De igual manera, se sugiere que si alguien pide dinero prestado vía WathsApp, lo preciso es llamar a directamente a la persona para corroborar la información.

Para quienes han sido víctimas de este tipo de robos cibernéticos se les indica denunciar ante el Ministerio Público. (Noticaribe)