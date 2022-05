ES UN SIMPLE ACTO DE SIMULACIÓN: Rechaza víctima disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General de Justicia por una denuncia de hace seis años

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Por considerarlo simplemente como un acto de simulación, Amalia Anguas Puc rechazó la disculpa pública que le ofreció la Fiscalía General del Estado, tras seis años de haber interpuesto una denuncia por fraude, daños, amenazas y lo que resulte y el incumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Responsabiliza al Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la unidad de Delitos Patrimoniales de dilación y obstrucción de la justicia respecto a la denuncia interpuesta contra el Consejo Directivo de la Cooperativa Prestadora de Servicios Turísticos, Pesquera y Acuícola denominada Canal de Zaragoza por despojo de un terreno y destrucción de bienes materiales.

Los delitos por daños y amenazas no han sido investigados a pesar d existir pruebas.

Durante un evento realizado en las instalaciones de la FGE, Anguas Puc afirmó que hasta el momento no se ha cumplido con la reparación integral de los daños ocasionados.

No sé si una disculpa pública alcanzará a establecer la verdad de los hechos, la aceptación de la responsabilidad o se pueda restablecer mi dignidad como víctima, afirmó.

Dijo que en este proceso ha habido excesivo diferimiento de audiencias en los Juzgados Orales Penales motivados por las argucias legales que los imputados C. T. J. R. F. y C. I. R. F. “que al parecer los Jueces Penales han interpretado a favor de los presuntos responsables de cometer dicho delito en vez de procurar la protección de la víctima del delito”.

Afirmó que a seis años de haber presentado su denuncia la justicia no ha sido pronta ni expedita ya que, además, se determinó el no ejercicio de la acción penal contra R. C. C., J. A. O. B. Y E. M. F. R. por los delitos de fraude, daños, robo, amenazas y o lo que resulte responsable por parte del Fiscal del Ministerio Público del Fuero común de la Agencia de Mahahual, Axel Haldair Zetina López. (Noticaribe)