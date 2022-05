VIDEO | Kenia López Rabadán, senadora panista, pierde el control durante diatriba contra Morena y AMLO…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora panista Kenia López Rabadán dio de qué hablar tras perder el control durante su intervención de ayer miércoles 18 de mayo en el Senado, publicó sdpnoticias.com.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, López Rabadán, vestida con una playera de los pumas argumentaba en contra de Morena, el gobierno federal y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus críticas hacia la UNAM y a los médicos mexicanos.

Al agotar su tiempo, la panista reclamó que aún tenía dos preguntas pendientes para responder a otros legisladores.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que las preguntas sólo se pueden realizar durante el tiempo estipulado en su intervención, por lo que la senadora panista comenzó a enojarse.

Fue entonces cuando Sánchez Cordero abandonó la sesión y fue relevada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Concluya, por favor…”, dijo Gutiérrez Luna tras sustituir a Olga Sánchez Cordero.

Al darse cuenta del cambio, Kenia López respondió airadamente que no permitiría que ningún “macho” la callara.

“Usted no me va a venir a callar y es violencia de género que quiten a la presidenta, cómo se atreven. No, esto no lo vamos a permitir, es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero”, expresó la panista.

Al percatarse de la reacción de López Rabadán, Olga Sánchez Cordero tuvo que regresar a su lugar para explicar por qué se retiraba de la sesión de la Comisión Permanente del Senado.

Indicó que se ausentaba por un momento, pues atendería una reunión vía Zoom con el canciller de Singapur, pero aclaró que al término de esta regresaría a la sesión en el Senado.

“No me quitaron, es que tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que ir a atender y luego tengo que regresar aquí”.

Tras la aclaración, Sergio Gutiérrez Luna pidió nuevamente a Servicios Técnicos quitar el audio a Kenia López Rabadán, para que ya detuviera la intervención.

No obstante, la senadora continuó arremetiendo contra el actuar de los legisladores morenistas y aseguró que por acciones como esa perderán las elecciones de 2024.

“Es una vergüenza lo que hacen, la verdad. Es muy lamentable, tienen la mayoría en esta Cámara y son vergonzosas sus acciones. Saben por qué, porque no van a poder callar al pueblo de México. Porque no podrán callar a la oposición. Sigan así, van a perder en 2024. Felicidades, van a perder”. (Fuente: sdpnoticias.com)