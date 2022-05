CORTINAS DE HUMO: Rosa Icela Rodríguez es incluida por AMLO en su larga lista de presidenciables morenistas para 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integró a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, a su larga lista de presidenciables de las elecciones 2024, publicó sdpnoticias.com.

Durante la conferencia mañanera del jueves 19 de mayo, entre risas, AMLO dijo que lo “regañaron” porque no incluyó a Rosa Icela Rodríguez en su lista de presidenciales en la que ha mencionado a varios de los integrantes de sus gabinete durante la conferencia mañanera del 17 de mayo.

“Y Rosa Icela (Rodríguez) me ayuda, mucho… hasta me reclamaron ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos. No la mencioné a ella, también aprovecho, porque está haciendo muy buena labor”.

Así lo dio a conocer AMLO tras una evaluación positiva al trabajo de Rosa Icela Rodríguez en materia de Seguridad, mismo que dijo, la mejor calificación es la que le dé la gente.

En efecto, durante la conferencia el martes 17 de mayo, llevada a cabo en la sede de la Ciudad de México, mencionó a funcionarios presentes a fin de decir que varios tienen la posibilidad, como Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Los cuestionamientos principales en ese momento fuero sobre sus preferencias para que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial de las elecciones de 2024.

Ante ello recordó nuevamente que ha mencionado a Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación y quien ha resaltado por ser su paisano.

De la misma manera al canciller, Marcelo Ebrard, quien dijo ha estado haciendo un buen trabajo.

Otros aludidos han sido Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados unidos; Juan Ramón de la Fuente, embajador ante la ONU; entre otros. (Fuente: sdpnoticias.com)