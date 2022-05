Sin avances en la Alerta por Violencia de Género, asegura la Red Feminista Quintanarroense

CANCÚN, MX. – Para Leticia Orozco Aguilar, representante de la Red Feminista Quintanarroense, el gobierno saliente hizo muy poco atender la Alerta por Violencia de Género, activada desde 2017.

En entrevista, reveló que aunque cada año los ayuntamientos y el Gobierno del Estado ofrecen reportes con un balance de las acciones realizadas, allí solo describen obras como pavimentación de calles y cambio de luminarias.

“Desafortunadamente no vemos el resultado… de nada nos sirve que hagas muchas cosas, pero que no estén impactando en el problema, porque realmente las cifras de los feminicidios y de las violaciones, de la trata, siguen en aumento en el estado”, apuntó.

En ese sentido, consideró urgente desarrollar políticas eficaces que vayan en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

“No pueden negarse a ver un tema que es fundamental para nuestro desarrollo, no podemos avanzar como sociedad si las condiciones de la mitad de la población están de la fregada”, manifestó.

“La verdad no vimos mucho (avance) y no es mi percepción: ahí están las cifras”, añadió con relación a los casos de asesinatos de mujeres y violaciones.

“No hay mes que no exista uno, dos hasta tres feminicidios, no existe mes que no suceda eso”, agregó.

En tanto, sobre la legalización del aborto, adelantó que firmarán acuerdos con los candidatos a diputados locales para que se comprometan a impulsar dentro de su agenda legislativa ese tema y otros puntos importantes. (Agencia SIM)