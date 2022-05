LE HACEN EL VACÍO A PEDRO PÉREZ, SU NUEVO ALIADO: Ven diputados del Verde improcedente iniciativa a favor de corridas y peleas de gallos en el estado

CHETUMAL, MX.- No pasará en comisiones la iniciativa de modificación al Artículo 20 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, para que sean los ayuntamientos quienes autoricen la realización de corridas de toros y peleas de gallos, a fin de preservar con ello los usos y costumbres de las comunidades.

Así lo aseguró José de la Peña Ruiz de Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde en XVI Legislatura, quien dijo que esta iniciativa, impulsada por el diputado local Pedro Pérez, no solo no pasará, sino que se buscará ajustar aún más la ley (vigente en el estado desde el 2019) para fortalecer las sanciones contra estos eventos.

Cuestionado sobre el origen de esta propuesta, el legislador aseguró que esta no pertenece a la bancada verde, sino a una idea promovida a título personal por el citado diputado, quien solo es un aliado político y no pertenece al Partido Verde, pues no está afiliado aún a ninguna fuerza política.

“Él es un diputado sin partido, y en el tema político sí estamos trabajando de la mano con nuestro amigo Pedro, y él es el encargado de ver algunos temas en el municipio de José María y Morelos en cuanto a materia política”, recalcó.

En ese sentido, José de la Peña reiteró que dicha iniciativa no solo es regresiva, sino que no representa -aseguró- la ideología ambientalista que promueve su bancada en el Congreso local. (Agencia SIM)