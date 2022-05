VIDEOS | Otra exparticipante de ‘Enamorándonos’ es agredida a golpes por su expareja

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Pamela Carbajal fue víctima de un hombre al que identificó como “Chel Martínez”, de acuerdo con las narraciones que ella misma ofreció en su Twitter oficial, donde pidió ayuda inmediata de la comunidad, publicó infobae.com.

A través de sus redes sociales, Pamela publicó un preocupante mensaje para sus seguidoras, seguidores y quienes siguen su transformación en influencer desde que fue participante del exitoso programa Enamorándonos.

En el video, se le puede ver completamente sangrada, se escucha muy agitada a través de su respiración, y al momento en que abre la boca para mostrar sus dientes, claramente se puede ver que por lo menos le faltan un par. Más adelante informó que fue al dentista.

“Quiero denunciar una agresión por parte de mi expareja… Alguna recomendación aparte de levantar la denuncia y exhibirlo públicamente?”, escribió en el mismo mensaje.

Esta publicación fue rápidamente respondida por el Twitter oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y además de lamentar lo ocurrido, aseguraron haberse puesto en contacto por mensaje privado.

En una segunda publicación, publicó el video de un hombre al que se le puede ver fumando; supuestamente se trataría del sujeto que entró a la casa de Pamela por la fuerza, y la golpeó.

“Me doy cuenta de que no es su verdadero nombre”, aseguró con preocupación, para después requerir la ayuda de sus seguidores, con el objetivo de localizarlo.

“Si tienen información para localizarlo xfa ayúdenme, investigando me doy cuenta que no soy a la primera mujer que le hace esto”, alertó la influencer y modelo.

Más adelante publicó capturas de un perfil de Instagram, pero también añadió que el sujeto cerró otras redes sociales como Facebook; al momento de consultar el usuario publicado, se puede apreciar que tampoco existe ya.

“Fue una pesadilla…. Me siento vulnerable, débil, nerviosa y temo por mi vida y la de mi familia… Ayúdenme por favor”, escribió en un último mensaje dentro de este mismo hilo.

La publicación contenía un video grabado desde un dispositivo móvil con el que controlaría las cámaras que hay dentro de su casa, mismas que captaron en todo momento las agresiones del hombre.

Aunque en un primer momento se puede ver el pasillo vacío, pronto entra en la cámara un sujeto sin playera y con el pantalón puesto, quien jala del cabello a Pamela para azotarla en el piso de forma violenta.

“Me siento vulnerable, débil, nerviosa y temo por mi vida y la de mu familia”, escribió Pamela Carbajal, ex concursante de Enamorándonos (Foto: Twitter @pamelacarbajalm)

La mujer corre tras él, pero a los pocos segundos corrió hacia la puerta de la casa, abrió y se asomó; podría tratarse del momento en que pidió ayuda o trató de observar si alguien afuera podía ayudarle. EL video es corto y no brinda mayores detalles.

A través de las publicaciones del periodista Carlos Jiménez, Pamela ofreció mayores detalles a quienes preguntaban. En una de las respuestas, aseguró que dentro de la habitación habría otro hombre a quien le estaba pegando el agresor, y quien ya estaba desmayado. “Yo me metía y él me sacaba”.

También aseguró que nunca la había maltratado este sujeto, ni tampoco se trataba de alguien “regularmente violento”, y etiquetó el hecho como “único”.

“Gracias a dios nunca había tenido una pareja así, ni la volveré a tener”, escribió en otro comentario.

Los últimos mensajes de Carbajal a través de las redes sociales fueron en contra de sus detractores, pues los mensajes que escribió en busca de ayuda también recibieron numerosas e insensibles críticas.

“No se crean todo lo que sale en la tele, yo estuve en un Reality-Show, eso quiere decir: realidad y show”, escribió cerca de la medianoche en su perfil oficial.

Este comentario, en relación a un hombre que le recordó que durante su paso por Enamorándonos, mostró otra cara de su vida donde supuestamente amenazaba participantes, a lo que Pamela aseguró que se trataba de un chiste, pues la televisora jamás le hubiera permitido hacer eso en cámara.

Al respecto, negó que sus ex novios eran narcos o algo parecido, pues uno de ellos es dueño de carnicerías, otro estudio derecho en la UAM, otro es piloto aviador y los calificó como “unos caballeros”.

“Estoy tomando cartas en el asunto legalmente y públicamente, me amo, me valoro y no voy a permitir que esto se quede aquí”, escribió en respuesta a otra mujer, dando a entender que probablemente ya hizo su denuncia. (Fuente: infobae.com)