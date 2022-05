AUDIO | Diputadas de Morena increpan a empresaria por apoyar al PAN, pese a ser beneficiaria de programas federales

DURANGO, MX.- Por medio de un audio se aprecia cómo, supuestamente, diputadas de Morena amenazan con quitar apoyos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” debido a que no se está apoyando al partido sino al Partido Acción Nacional (PAN), publicó reporteindigo.com.

Se trata de un audio en el que se escucha cómo las diputadas Paola Tenorio Adame y Martha Rosa Morales acuden a una organización llamada Mujeres Emprendedoras, que tiene a su cargo a chicos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Una vez ahí, ambas legisladoras se presentan, al mismo tiempo que acusan que los integrantes de dicha organización no están apoyando al partido sino que apoyan al PAN, PRI y PRD.

“No pueden participar, el gobierno federal la está ayudando a usted, está ayudando a ellos, y no pueden participar. Si no es para este lado no puede ser para ningún lado”, se escucha decir a una de las diputadas.

Además, señalan que esta organización está apoyando activamente a la coalición del PAN, PRI y PRD por lo que amenazan con retirar el apoyo si la situación se sigue presentando.

“Si estoy agarrando un programa del gobierno y a pesar de eso pues eso es problema de ustedes”, expresan la legisladoras. (Fuente: reporteindigo.com)