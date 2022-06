ELECCIÓN 2022 | ‘NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS’: Delgado festeja triunfo de Morena en Hidalgo y cuatro entidades más; excepto Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A pesar de la denuncia de grupos de choque en algunas entidades donde se llevó a cabo esta jornada electoral, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró que su partido lleva la ventaja en cinco de las seis entidades que hoy se pusieron en juego e indicó que en Hidalgo, por ejemplo, se demostró que “no hay mal que dure 100 años”, publicó sinembargo.mx.

En conferencia de prensa desde el búnker de Morena en la Ciudad de México, Delgado señaló que los estados donde lleva ventaja Morena, de acuerdo con sus encuestas de salida, son: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango, mientas que en Aguascalientes la contienda está cerrada.

“Morena sigue creciendo, sigue demostrando que los principios democráticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo son los principios que nos permiten que el pueblo nos siga dando su confianza”, dijo el dirigente morenista en conferencia de prensa.

Y agregó: “Otra vez derrotamos a esta alianza perversa del PRI, PAN, PRD, que es una alianza perversa que quiere que lleguen los privilegios. Hoy en las urnas la ciudadanía castigó a los partidos traidores de la democracia en México. Morena sigue creciendo, sigue demostrado que los principios que tenemos de no mentir y no robar es un compromiso”.

Los seis estados que estuvieron en juego este domingo son gobernados por los partidos de Va por México: Aguascalientes (PAN), Durango (PAN), Hidalgo (PRI), Oaxaca (PRI), Quintana Roo (PAN-PRD) y Tamaulipas (PAN). Morena esta vez no pone nada en juego y cualquier entidad que logre arrebatar a la alianza será un avance.

Mario Delgado hizo un llamado a los integrantes de su partido a estar unidos y convocó a que el próximo domingo 13 de junio arranquen las tareas rumbo a 2024 en Toluca, Estado de México, donde aseguró, “es el único estado que falta para borrar definitivamente al PRI”.

“Quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los obradoristas y los simpatizantes de nuestro movimiento a que sigamos unidos, a que sigamos caminando con el mismo paso firma hacia la consolidación de nuestro movimiento, la unidad es el único activo de Morena, nada nos debe dividir, ningún interés particular y ningún interés por legítimo que este sea puede estar por encima de este movimiento de la transformación”, comentó.

Mario Delgado insistió en las irregularidades electorales en Aguascalientes y dijo que el dirigente panista Marko Cortés tiene negocios en esa entidad que no quiere dejar, como el de las luminarias en el municipio.

Citlalli Hernández, Secretaria Ejecutiva del partido Morena, insistió a su vez que hubo una operación de Estado en Aguascalientes y Tamaulipas.

“Vamos a ver los resultados en Aguascalientes, si la diferencia es mínima me parece que hay condiciones para disputarla. Teresa Jiménez hizo una operación desde el municipio de Aguascalientes. Nos da gusto que estén desesperados, son estados que ya pensaban ganados y hoy es una realidad que Nora Ruvalcaba despertó un movimiento y vamos a defender cada voto”, dijo en entrevista después de la conferencia.

“Culpamos de las agresiones directamente al aparato estatal en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, han sido las fiscalías del estado, las policías los que han estado acosando a nuestros compañeros y tenemos las pruebas de todo un equipo jurídico dando acompañamiento”, agregó. (Fuente: sinembargo.mx)