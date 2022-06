TRAS LA DEBACLE ELECTORAL EN QR, EL PRD BUSCA CULPABLES: Reconoce Rafael Esquivel Lemus deficiencias en la estructura partidista, pero también reprocha alejamiento del Gobernador al que postularon en 2016; asegura que sus números le alcanzan para mantener el registro

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras los resultados obtenidos en la elección para gobernador y diputados locales, el secretario general del PRD en Quintana Roo, Rafael Esquivel Lemus, reconoció deficiencias en la estructura partidista pero también la falta de apoyo de quien en su momento fue postulado como candidato a la gubernatura en el 2016 que prefirió un acercamiento con el presidente de la República en lugar de otorgar su respaldo de quienes participaron en ese proyecto de alternancia.

Quizá el sector oficial no lo mencione pero hoy en día es complicado no estar arrodillado ante el presidente, trátese del gobernador que se trate, ya que no podrías conducir una administración y participar en forma activa en un proceso con las fuerzas política que te cobijaron en su momento, afirmó.

Sin embargo, reiteró su convencimiento del apoyo otorgado en su momento al gobernador Carlos Joaquín González para la construcción de la alternancia política junto con el PAN, “más allá de los resultados obtenidos en el gobierno, que no los hubo, para la construcción política de quienes participamos en su momento y en el fortalecimiento de la estructura partidista que tampoco lo tuvimos”.

Cuestionado sobre un distanciamiento con el mandatario estatal, Esquivel Lemus reconoció que después del 2018 se complicó la situación por el entorno nacional, “obviamente la crisis de liderazgos al interior del PRD ha ocasionado ausencia de interlocución válida Institucional y después una ausencia de sostenimiento y construcción del propio PRD”.

“No te puede traicionar quien no te tuvo lealtad”, afirmó.



Consideró que es necesario que la dirigencia política tenga un diálogo con la propia militancia “porque estoy convencido de que, quienes hacemos política, debemos construir con lealtad al interior de los partidos y metas alcanzadas. Traiciones solo te puede traicionar quien te tuvo lealtad, se hizo un esfuerzo en el PRD y lo seguimos haciendo”.

A pesar de los resultados obtenidos en la jornada dominical, Esquivel Lemus afirmó que, de acuerdo con los datos, el PRD mantiene su registro con un 3,2 por ciento de los sufragios emitidos y mantendrá una representación en el Congreso vía resto mayor.

Sin embargo, reconoció que deberán esperar los resultados oficiales “porque los datos que tienen no son coincidentes con los resultados que se tiene en el Ieqroo toda vez que cada partido lo procesa de manera distinta. Los resultados son estatales y el PRD tiene un registro nacional y por los números que tenemos mantendremos el registro”.

Reiteró que no hay riesgo de que pierdan el registro ya que en los números siempre hay confusiones. Anticipó que en agosto el PRD efectuará su consejo nacional en donde se plantearán temas para su reconstrucción.

Hay discusión de que si el PRD debe ser partido de militancia o de dirigentes y yo pienso que debe ser de militancia aunque hasta hoy ha sido un partido de dirigentes disfrazados de militancia, manifestó.

En cuanto a los resultados obtenidos el domingo, el secretario general del PRD dijo que reconoció que a pesar del hartazgo en esta ocasión los ciudadanos prefirieron manifestar su inconformidad quedándose en sus casas a diferencia del 2016 donde acudieron a las urnas.

Reconoció que dentro de sus análisis siempre se estableció la posibilidad de que el hartazgo por los resultados hacia el proyecto que se lanza como ganador se manifieste en no salir a votar.

En la decisión de quienes no salieron a votar esta implícita la permanencia de los grupos tradicionales que migraron al partido de moda que optó por la construcción a través del partido Verde “no como partido sino como empresa electoral que operó para favorecer a Morena”.

Dijo que la votación del 40 por ciento de los ciudadanos fue de las estructuras y los seguidores de las fuerzas políticas en pugna.

Estamos ante un resultado que de alguna manera será legal, pero que tiene su dosis de ilegitimidad en cuanto a la representatividad ciudadana, señaló

El hartazgo fue el mismo que en la elección del 2016, pero en esa ocasión se volcaron a las urnas y ahora se quedaron en su casa. (Noticaribe)