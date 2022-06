EU | Tiroteo en una compañía de Maryland deja al menos tres personas muertas

ESTADOS UNIDOS.- La Policía de Maryland reportó un tiroteo activo en una planta de fabricación en Smithsburg, la tarde de este jueves y confirmó que al menos tres personas murieron, publicó razón.com.mx.

Autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos y detallaron que un hombre armado ingresó al inmueble y disparó.

El sospechoso, que no ha sido identificado, abrió fuego en la fábrica de Columbia Machine Inc. Aún no se ha dado información sobre el motivo del atentado.

Minutos después, la Oficina del Sheriff detalló que ya no era una amenaza, aunque no se dijo si el presunto agresor fue detenido o abatido.

Asimismo exhortaron a la población a no acercarse a la zona, debido a que continúa la movilización de cuerpos de emergencia.

El representante estadounidense David Trone, demócrata de Maryland, tuiteó que su oficina estaba en contacto con las autoridades del área y monitoreaba activamente el tiroteo en Smithsburg.

Smithsburg, una comunidad de casi tres mil personas, está ubicada a 120 kilómetros al noroeste de Baltimore, no lejos de la línea de Maryland con Pensilvania. (Fuente: razon.com.mx)