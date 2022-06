“NO TENEMOS ENEMIGOS PERSONALES NI SOMOS INVASORES DE TERRENOS”: Denuncia Antorcha Campesina ser objeto de intimidaciones y amenazas de muerte por invasores de un predio de 17 hectáreas ubicado en límites de Lázaro Cárdenas y Solidaridad

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La organización Antorcha Campesina denunció ser objeto de intimidaciones y amenazas de muerte por personas que han invadido un terreno de 17 hectáreas localizado entre los límites de los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad por lo que han solicitado protección de las autoridades gubernamentales y que se realicen las investigaciones pertinentes.

En conferencia de prensa ofrecida en Chetumal, Daniel Osorio García, dirigente estatal de Antorcha Campesina explicó que de manera reciente apareció un ejecutado en la región 105 de Cancún con una manta con amenazas de muerte contra los directivos de la organización y después una casa aledaña a las oficinas de Antorcha Campesina en Solidaridad fue baleada y colocada otra manta donde se les advertía que dejaran de vender terrenos propiedad del pueblo de Solidaridad y Lázaro Cárdenas ya que de lo contrario perderían la vida.

Nosotros no hemos tenido problemas con nadie, no nos metemos con nadie, no invadimos terrenos y no tenemos enemigos personales por eso hacemos esta denuncia, señaló.

Osorio García explicó que Antorcha Campesina cuenta con los títulos de propiedad de este terreno de 17 hectáreas, adquirido hace poco más de 15 años, y que fue invadido por personas identificadas de pertenecer a un grupo encabezado por Elíseo Miranda Cruz, recluido en la cárcel por distintos delitos.

Antorcha Campesina trató de llegar a acuerdos con los invasores para que se puedan regularizar “pero sentimos que hay personas que pudieran no estar conformes y de ahí provengan esas amenazas pero no lo podemos asegurar”.

El líder estatal de Antorcha Campesina dijo que han presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pedido la intervención del titular Oscar Montes y del gobernador Carlos Joaquin González.

Somos gente de paz y solo trabajamos para beneficio de la gente y queremos que se investigue para dar con los responsables de esas amenazas porque si nos quedamos callados puede pasar de las palabras a los hechos, dijo al referirse a las amenazas de muerte. (Noticaribe)