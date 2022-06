‘SI NO VAN A LEGISLAR, QUE NO COBREN’: AMLO recrimina a opositores la anunciada ‘moratoria constitucional’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El pasado 9 de junio, dirigentes de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) suscribieron una moratoria constitucional para frenar cualquier iniciativa de reforma a la Constitución propuesta por integrantes o simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), publicó infobae.com.

Esto fue nuevamente evocado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su mañanera donde volvió a arremeter contra el bloque opositor tras la amenaza que, según el tabasqueño, afecta únicamente a la ciudadanía.

De esa manera, el Jefe del Ejecutivo lanzó un llamado a diputados y senadores de la coalición a que, en caso de sostener esta protesta, se ahorren la asistencia a los recintos de discusión. No obstante, destacó que quienes decidieran abstenerse de su responsabilidad, también deberán dejar de cobrar.

“Ya no vayan. Si no van a legislar, nada más que no cobren. Que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada de lo que nosotros vamos a proponer”. (Fuente: infobae.com)