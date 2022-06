Necesaria mayor coordinación en el Caribe para crear más de un millón de empleos en una década

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha revelado que el sector de viajes y turismo del Caribe podría crear 1.34 millones de empleos en los próximos 10 años, si los gobiernos mejoran la cooperación intrarregional, representando una sola voz.

En el marco de la Cumbre de Inversión y Sustentabilidad que se realiza en Puerto Rico, el WTTC hizo público un nuevo informe que analiza el crecimiento futuro de la región.

De acuerdo con un comunicado del WTTC, el documento aborda una serie de desafíos clave que enfrentan las islas y establece recomendaciones claras para maximizar el potencial de crecimiento del Caribe.

El Caribe depende enormemente de los viajes y el turismo y de los visitantes internacionales. En 2019, la contribución del sector al Producto Interno Bruto (PIB) de la región fue del 13.9 por ciento (US $61.5 mil millones), cayendo a solo el 7.1 por ciento (US$28.8 mil millones) en 2020, lo que representó una pérdida del 53.2 por ciento.

El sector también apoyó más de 2.7 millones de empleos en la región, antes de experimentar un asombroso 25.8 por ciento, cayendo a 2.1 millones en 2020, sufriendo una caída más alta que el promedio mundial.

Según el último informe, la contribución del sector al PIB podría crecer a una tasa promedio de 6.7 por ciento anual, durante la próxima década, superando el crecimiento general de la economía de la región.

La contribución de Caribbean Travel & Tourism al PIB de la región podría alcanzar más de 100 mil millones de dólares para 2032.

Para lograr esto, el organismo mundial de turismo señala que una colaboración más fuerte en toda la región del Caribe, la inversión en infraestructura, una mejor conectividad aérea y la inversión en la fuerza laboral, serán fundamentales, a medida que el Caribe compita con otras partes del mundo.

La colaboración con el sector privado, junto con organizaciones de la industria del turismo, como la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) y otras asociaciones locales, también será clave para lograr este crecimiento a largo plazo.

El informe también indica cómo la sostenibilidad y la protección de la naturaleza también son elementos clave que mejorarán la resiliencia para el futuro y acelerarán su recuperación.

El informe “Travel & Tourism in the Caribbean: Prospects for Growth” del WTTC analiza el impacto del sector de viajes y turismo en la región, así como la recuperación posterior a la pandemia y los desafíos y recomendaciones clave para garantizar un futuro sostenible para la región.

La Presidenta y CEO del WTTC, Julia Simpson, dijo: “El sector de Viajes y Turismo del Caribe ha liderado el mundo, pero durante la pandemia se vio gravemente afectado con la pérdida de 600 mil empleos y su valor como sector se redujo a la mitad en más del 50 por ciento”.

Simpson aseguró que el Caribe depende de los viajeros internacionales más que cualquier otra región del mundo, y enfatizó que: “El potencial para el Caribe es enorme, pero para lograr una recuperación sostenida a largo plazo, los gobiernos deben trabajar juntos, con una sola voz, para crear políticas cohesivas, invertir en infraestructura y centrarse en la colaboración intrarregional”.

El último informe EIR del WTTC también revela que 2021 vio el comienzo de la recuperación para el sector de Viajes y Turismo del Caribe, que registró la segunda recuperación más rápida de todas las regiones, que vieron crecer su contribución al PIB en un 36.6 por ciento, hasta alcanzar más de 39 mil millones de dólares, lo que representó el 9.1 por ciento de la economía total. (Infoqroo)